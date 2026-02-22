Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

(VTC News) -

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết), ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong cơn mưa phùn kéo dài, đông đảo người dân quay trở lại Hà Nội, khiến giao thông tại nhiều cửa ngõ và khu vực bến xe rơi vào tình trạng ùn ứ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trên đường Vành đai 2 đoạn hướng về cầu Vĩnh Tuy (qua Minh Khai), cả hai chiều phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp do lưu lượng tăng cao.

Tại lối lên cầu Vĩnh Tuy theo hướng từ Minh Khai sang Long Biên, phương tiện nối đuôi nhau, giao thông rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Tương tự, trên đường Cổ Linh, giao thông cũng rơi vào cảnh ùn ứ khi ô tô xếp kín ba hàng, chiếm trọn mặt đường, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Tại khu vực đường Ngọc Hồi hướng về Giải Phóng, lượng phương tiện tăng mạnh song giao thông vẫn cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc.

Trong cơn mưa phùn kéo dài, việc đi lại của người dân càng thêm vất vả, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

Để tránh hành lý bị ướt mưa, nhiều người cẩn thận quấn kín vali, túi xách bằng nhiều lớp ni-lông trước khi di chuyển.

Trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết, anh Hoài Nam cho biết mang theo khá nhiều hành lý cùng quà quê như gạo, rau sạch. Để tránh mưa phùn làm ướt đồ, anh phải bọc kín mọi thứ bằng nhiều lớp ni-lông.

Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người trở lại Hà Nội với hành lý cồng kềnh, quà quê chất kín trên xe, tay xách nách mang giữa dòng phương tiện đông đúc.

Sau hành trình dài, nhiều người tất bật trở về nhà nghỉ ngơi, sắp xếp lại công việc để sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tại nút cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ theo hướng vào trung tâm thành phố, giao thông ghi nhận tình trạng ùn ứ nhẹ do lưu lượng phương tiện tăng cao.

Trưa nay tại bến xe Giáp Bát, lượng sinh viên và người lao động bắt đầu tăng mạnh. Nhiều người tay xách nách mang, vội vã trở lại thành phố để chuẩn bị cho tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.