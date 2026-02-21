Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, ô tô xếp hàng dài chờ di chuyển

Sau kỳ nghỉ lễ, người dân bắt đầu thu xếp hành lý, lần lượt trở lại thành phố để chuẩn bị cho nhịp sinh hoạt và làm việc thường nhật. Nhiều người cho biết họ chủ động tránh quay lại vào mùng 6 Tết — thời điểm dự báo Hà Nội sẽ rất đông do lượng người đồng loạt trở lại làm việc, học tập.
Trên hướng Vành đai 2 lên cầu Vĩnh Tuy (đi Minh Khai), giao thông cũng ùn ứ, phương tiện di chuyển rất chậm.
Người dân trở lại Hà Nội mang theo lỉnh kỉnh quà quê, hành lý chất đầy trên xe sau kỳ nghỉ Tết.
Các em nhỏ theo gia đình trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để chuẩn bị quay lại trường học.
Tuy nhiên, lượng hành khách hiện mới ở mức vừa phải nên chưa xảy ra tình trạng quá tải. Dự kiến ngày mai 22/2 (tức mùng 6 Tết), tình hình sẽ căng thẳng hơn đáng kể.