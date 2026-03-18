'Thợ săn' tiểu hành tinh bảo vệ Trái đất khỏi nguy cơ va chạm

Trong nỗ lực ngăn chặn những thảm họa từ không gian, công ty công nghệ vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đang bắt tay cùng Phòng thí nghiệm Phản lực (JPL) của NASA và Viện Công nghệ California (Mỹ) để phát triển dự án "Săn lùng vật thể gần Trái đất" (NEO Hunter).

Sứ mệnh này tận dụng nền tảng tàu vũ trụ Blue Ring hiện có, tích hợp các công nghệ tiên tiến để phát hiện, làm chệch và chuyển hướng các tiểu hành tinh nguy cơ lao tới Trái đất.

Hình mô phỏng tàu Blue Ring của Blue Origin bay quanh Trái Đất. (Nguồn: Blue Origin)

Nền tảng Blue Ring vốn là hệ thống vệ tinh mô-đun linh hoạt, có khả năng mang theo 4 tấn thiết bị và hoạt động ở nhiều quỹ đạo khác nhau, từ Trái đất đến sao Hỏa.

Trong sứ mệnh NEO Hunter, hệ thống này sẽ phóng ra các vệ tinh nhỏ (cubesat) để tiếp cận và phân tích cấu tạo, khối lượng của mục tiêu. Việc hiểu rõ mật độ của tiểu hành tinh là yếu tố sống còn để lựa chọn chiến lược đánh chặn phù hợp.

Phác thảo các giai đoạn của nhiệm vụ NEO Hunter. (Nguồn: Blue Origin)

Một trong những vũ khí chủ lực của NEO Hunter là bộ phát chùm ion mạnh mẽ. Thay vì va chạm trực tiếp, tàu vũ trụ sẽ bắn một dòng hạt tích điện tập trung vào tiểu hành tinh.

Lực đẩy từ dòng nguyên tử này, nếu được duy trì đủ lâu, có thể tạo ra thay đổi nhỏ nhưng mang tính quyết định đối với quỹ đạo của thiên thạch, giúp nó bay chệch khỏi Trái đất mà không cần dùng đến thuốc nổ.

Đối với những tiểu hành tinh quá lớn hoặc di chuyển với tốc độ cực nhanh, Blue Origin sẽ áp dụng chiến lược "Phá vỡ động năng mạnh mẽ" (Robust Kinetic Disruption).

Kỹ thuật này kế thừa thành công từ sứ mệnh DART của NASA năm 2022, khi một tàu thăm dò đâm trực diện vào tiểu hành tinh Dimorphos để thay đổi hướng đi của nó.

Theo kịch bản trên, tàu NEO Hunter sẽ thiết lập lộ trình va chạm tự sát với vận tốc lên tới hơn 36.000 km/giờ. Tuy nhiên, một điểm mới trong dự án của tỷ phú Jeff Bezos là sự xuất hiện của vệ tinh "Slamcam".

Trước khi va chạm xảy ra, NEO Hunter sẽ phóng Slamcam ra để ghi lại toàn bộ quá trình và xác nhận kết quả nhiệm vụ từ một khoảng cách an toàn.

Đại diện Blue Origin nhận định: "Đây là minh chứng cho thấy các nền tảng thương mại như Blue Ring có thể thực hiện những nhiệm vụ phòng thủ hành tinh với chi phí thấp nhưng mang lại ưu tiên bảo vệ cao nhất."

Hình ảnh mô phỏng nền tảng tàu vũ trụ Blue Ring của Blue Origin, được trang bị nhiều tải trọng và linh kiện. (Nguồn: Blue Origin)

Dù hiện tại các nhà thiên văn học chưa phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng nào sắp xảy ra, nhưng những sự kiện thiên thạch rơi bất ngờ hay các lần "suýt va chạm" gần đây cho thấy nhu cầu về một hệ thống phòng thủ chủ động là vô cùng cấp thiết.

Với những tiến bộ như NEO Hunter, con người đang dần làm chủ công nghệ để không còn phải phụ thuộc vào may mắn trước những vị khách không mời từ vũ trụ.