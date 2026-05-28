Mở ra nhiều ý tưởng hợp tác về văn hóa, thời trang, ẩm thực Việt-Thái

Trong trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Lan - món quà tình cảm mà Phu nhân Thananon Charnvirakul trân trọng gửi tặng trước đó - Phu nhân Ngô Phương Ly đã cùng thăm Chùa Phật Ngọc và Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia Thái Lan.

Tại cuộc gặp, hai Phu nhân bày tỏ vui mừng lần đầu được gặp nhau trên đất nước Thái Lan tươi đẹp và giàu văn hóa, người dân thân thiện và mến khách.

Đến chùa Phật Ngọc, công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và tâm linh của Thái Lan, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp kiến trúc tinh xảo, sự trang nghiêm và giá trị văn hóa đặc sắc của công trình.

Bà chia sẻ Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng, trong đó Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, nuôi dưỡng giá trị nhân văn, hòa hiếu và đoàn kết cộng đồng. Việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa, tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện đại, không chỉ nhằm bảo tồn truyền thống dân tộc mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa và bản sắc quốc gia.

Tiếp đó, hai Phu nhân thăm Bảo tàng Dệt may Hoàng Thái hậu Sirikit. Bảo tàng được thành lập dưới sự bảo trợ của Hoàng Thái hậu Sirikit nhằm bảo tồn các loại trang phục truyền thống, kỹ thuật dệt thủ công và nghệ thuật thêu may lâu đời của Thái Lan.

Đây cũng là nơi tôn vinh vai trò của Hoàng thái hậu Sirikit trong việc phát triển ngành tơ lụa Thái Lan và quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc ra thế giới. Công trình được mở cửa đón khách từ năm 2003 và nhanh chóng trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Tại bảo tàng, hai Phu nhân đã cùng nghe giới thiệu, xem các sản phẩm lụa tinh xảo được trưng bày, các bộ trang phục truyền thống, trang phục Hoàng gia Thái Lan và nhiều hiện vật quý liên quan đến nghề dệt.

Chia sẻ Việt Nam và Thái Lan đều có truyền thống dệt may, thủ công mỹ nghệ lâu đời và cũng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn hai bên mở rộng hợp tác giữa các nhà thiết kế, doanh nghiệp thời trang, bảo tàng và trung tâm sáng tạo của hai nước; thúc đẩy quảng bá các sản phẩm dệt may truyền thống Việt Nam và Thái Lan ra thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu tổ chức các tuần lễ thời trang, triển lãm lụa và sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam và Thái Lan, sử dụng lụa Việt Nam để may đồ truyền thống Thái Lan và ngược lại.

Bày tỏ đồng tình với các ý tưởng này, Phu nhân Thananon Charnvirakul cho biết, người dân Thái Lan đang rất quan tâm đến thời trang trẻ, các thương hiệu thời trang địa phương cũng như ẩm thực Việt Nam.

Bà chia sẻ do chưa có dịp đến Việt Nam nên đang rất trông chờ sẽ sớm được cùng Thủ tướng Anutin Charnvirakul đặt chân đến mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, được trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp, sự đa dạng ẩm thực cùng các sản phẩm truyền thống Việt Nam.

Những hoạt động và trao đổi chân thành trong ngày 28/5 một lần nữa khẳng định rằng giao lưu văn hóa và nhân dân chính là sợi dây gắn kết bền chặt giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Hoạt động của hai Phu nhân không chỉ giúp hai bên hiểu nhau hơn mà còn mở ra nhiều ý tưởng hợp tác cụ thể về văn hóa, thời trang, ẩm thực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên và góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc.