(VTC News) -

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV mới mang tên Come my way. Sản phẩm này có sự hợp tác của rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Sơn Tùng lập tức trở thành tâm điểm truyền thông với dự án lần này. Vào thời điểm MV được công chiếu, có tới gần 600 nghìn người xem cùng lúc.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, MV nhanh chóng chạm mốc 1 triệu lượt xem chỉ trong vòng 8 phút. Đây tiếp tục là con số chứng minh sức hút của nam ca sĩ sinh năm 1994.

MV mới của Sơn Tùng M-TP chạm mốc triệu lượt xem trong 8 phút.

MV Come my way của Sơn Tùng được đầu tư hoành tráng về mặt hình ảnh với âm nhạc khá thú vị, mới mẻ. Bài hát được xây dựng trên nền Afrobeats kết hợp hip‑hop và pop đương đại.

Ca khúc do Sơn Tùng M‑TP và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác. Khác với nhiều sản phẩm trước, nam ca sĩ thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh trong lần trở lại này.

Sản phẩm cũng được chú ý khi có sự xuất hiện của rapper quốc tế Tyga. Đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP bắt tay cùng những gương mặt quốc tế trong các dự án âm nhạc. Trước đó, nam ca sĩ từng gây chú ý khi mời rapper huyền thoại Snoop Dogg xuất hiện trong MV Hãy trao cho anh.

Phần hình ảnh Come my way được thực hiện bởi đạo diễn Phương Vũ. MV mở ra một thế giới thị giác mới mẻ nhưng vẫn cài cắm hàng loạt biểu tượng văn hoá Việt Nam.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là hình ảnh Chim Lạc xuất hiện ngay đầu MV giữa không gian Los Angeles. Hình ảnh Chim Lạc - biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn được đặt trong bối cảnh đô thị hiện đại của Mỹ tạo nên lớp đối thoại thị giác về sự giao thoa văn hóa Đông - Tây.

Sơn Tùng M-TP hợp tác cùng rapper quốc tế Tyga.

Tuy nhiên bên cạnh đó, phần âm nhạc vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít khán giả cho rằng ca khúc “khó ngấm”, thiếu những đoạn đủ mạnh để tạo hiệu ứng lan truyền như các bản hit trước của Sơn Tùng M-TP. Một số ý kiến cũng nhận xét phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng khiến ca khúc khó tiếp cận được khán giả quê nhà.

Trong nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP không xuất hiện quá dày đặc trong showbiz. Nam ca sĩ phát hành số lượng sản phẩm âm nhạc khá ít nhưng mỗi dự án đều được đầu tư mạnh về phần hình ảnh, âm thanh và chiến lược truyền thông.

Anh cũng chủ yếu góp mặt tại các sự kiện âm nhạc lớn thay vì hoạt động liên tục như nhiều nghệ sĩ khác. Bên cạnh đó, Sơn Tùng M-TP liên tục cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng ra thị trường quốc tế.

Tính đến nay, giọng ca sinh năm 1994 vẫn duy trì sức hút và vị thế thuộc hàng top của thị trường nhạc Việt. Anh hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV vượt mốc 100 triệu lượt xem nhất Vpop, cho thấy độ phủ sóng mạnh mẽ cùng lượng người hâm mộ đông đảo sau nhiều năm hoạt động.