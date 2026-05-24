Rapper tỷ views hợp tác với Sơn Tùng M-TP và từng được đề cử Grammy là ai?

Sơn Tùng M-TP mới đây khiến mạng xã hội xôn xao khi công bố nghệ sỹ quốc tế góp mặt trong sản phẩm âm nhạc mới Come my way là rapper Mỹ gốc Việt Tyga.

Ngay sau khi poster dự án được đăng tải, cái tên Tyga trở thành chủ đề được bàn luận trên TikTok, Facebook và nhiều diễn đàn âm nhạc. Nhiều khán giả tò mò về màn kết hợp giữa phong cách pop-rap đặc trưng của Sơn Tùng M-TP với chất hip-hop quốc tế của Tyga.

Tyga tên thật là Micheal Ray Nguyen-Stevenson, sinh năm 1989 tại Compton, California (Mỹ). Anh được biết đến là rapper, nhạc sỹ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của làng hip-hop thế giới.

Nam rapper có mẹ là người Việt Nam. Đây cũng là lý do Tyga nhận được sự quan tâm của cộng đồng khán giả Việt suốt nhiều năm qua.

Tyga bắt đầu nổi tiếng từ cuối những năm 2000 và từng ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn như Young Money Entertainment, Cash Money Records hay Republic Records.

Sở hữu phong cách âm nhạc pha trộn giữa hip-hop truyền thống, trap và pop-rap, Tyga được xem là một trong những rapper “dễ nghe” nhất của thị trường quốc tế với loạt ca khúc phù hợp radio và club.

Trong sự nghiệp, anh có nhiều bản hit đình đám như Taste đạt hơn 1,7 tỷ lượt xem, Hookah hơn 576 triệu lượt xem hay Ayy Macarena thu hút hơn 211 triệu lượt xem trên YouTube.

Kênh YouTube của Tyga hiện có khoảng 12 triệu người theo dõi cùng tổng cộng hơn 7 tỷ lượt xem.

Năm 2011, Tyga nhận đề cử Grammy cho hạng mục Best Rap/Sung Collaboration với ca khúc Deuces cùng Chris Brown và Kevin McCall. Anh cũng được vinh danh tại BET Awards, MTV Video Music Awards và World Music Awards.

Tháng 7/2021, anh bắt tay với rapper Pháo trong bản remix 2 Phút Hơn (Make It Hot), sản phẩm thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn và tạo cơn sốt toàn cầu trên TikTok. Đây cũng là lần đầu tiên một nghệ sỹ Vpop "kéo" được tên tuổi tầm cỡ như Tyga về hợp tác.

Việc Sơn Tùng M-TP mời Tyga tham gia Come my way được xem là bước đi đáng chú ý của nam ca sỹ trong hành trình mở rộng dấu ấn Vpop ra thị trường quốc tế.

Nhiều khán giả kỳ vọng màn kết hợp giữa một rapper nổi tiếng toàn cầu với ngôi sao hàng đầu Vpop sẽ tạo nên cú hích lớn cho sản phẩm sắp ra mắt.