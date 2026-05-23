Sơn Tùng M-TP hợp tác với rapper quốc tế 'tỷ view'

Sau một khoảng thời gian dài im ắng, Sơn Tùng M-TP trở lại đường đua âm nhạc với dự án mang tên Come my way. Lần trở lại này, nam ca sĩ sẽ kết hợp cùng Tyga - rapper đình đám nước Mỹ.

Trước đó, thông tin Tyga hợp tác với Sơn Tùng đã gây xôn xao dư luận. Tyga sinh năm 1989 và là người Mỹ gốc Việt. Anh sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám như Taste đạt 1,7 tỷ lượt xem, Hookah với 576 triệu, Ayy Macarena có 211 triệu lượt xem…

Tháng 7/2021, Tyga cũng từng hợp tác với nghệ sĩ Việt là rapper Pháo trong bản hit 2 phút hơn (Make it hot). Kênh YouTube của rapper này có 12 triệu lượt theo dõi với tổng cộng 7 tỷ lượt xem.

Sơn Tùng M-TP hợp tác cùng rapper quốc tế Tyga.

Việc hợp tác với Tyga được xem là bước tiếp theo trong hành trình quốc tế hóa của Sơn Tùng M-TP. Đây không phải lần đầu nam ca sĩ sinh năm 1994 tạo nên cú bắt tay xuyên biên giới gây chú ý.

Trước đó, Sơn Tùng từng khiến làng nhạc châu Á xôn xao khi hợp tác cùng Snoop Dogg trong bản hit Hãy trao cho anh (2019). MV này từng tạo hiệu ứng cực lớn, giúp tên tuổi Sơn Tùng phủ sóng mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế và trở thành một trong những màn collab hiếm hoi giữa nghệ sĩ Việt với biểu tượng hip-hop Mỹ thời điểm đó.

Suốt những ngày qua, Sơn Tùng là tâm điểm của thị trường nhạc Việt khi “nhá hàng” sản phẩm mới. Mỗi động thái của anh đều thu hút sự chú ý của đám đông khán giả.

Sơn Tùng M-TP vẫn giữ được sức hút hàng đầu sau nhiều năm làm nghề.

Trong nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP không xuất hiện quá dày đặc trong showbiz. Nam ca sĩ phát hành số lượng sản phẩm âm nhạc khá ít nhưng mỗi dự án đều được đầu tư mạnh về phần hình ảnh, âm thanh và chiến lược truyền thông. Anh cũng chủ yếu góp mặt tại các sự kiện âm nhạc lớn thay vì hoạt động liên tục như nhiều nghệ sĩ khác.

Bên cạnh đó, Sơn Tùng M-TP liên tục cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng ra thị trường quốc tế. Anh từng trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Global Excl. US, sở hữu kênh YouTube vượt mốc 10 triệu lượt theo dõi cùng hàng tỷ lượt xem. Trên nền tảng nghe nhạc Spotify, các sản phẩm của nam ca sĩ cũng ghi nhận lượng stream thuộc hàng đầu.

Tính đến nay, giọng ca sinh năm 1994 vẫn duy trì sức hút và vị thế thuộc hàng top của thị trường nhạc Việt. Anh hiện là nghệ sĩ sở hữu nhiều MV vượt mốc 100 triệu lượt xem nhất Vpop, cho thấy độ phủ sóng mạnh mẽ cùng lượng người hâm mộ đông đảo sau nhiều năm hoạt động.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, sản phẩm mới Come my way của Sơn Tùng sẽ phát hành đồng thời trên các nền tảng nhạc số toàn cầu vào lúc 20h ngày 28/5 (theo giờ Việt Nam).