Thủ tướng yêu cầu hoàn thành 100 trường nội trú các xã biên giới trước 30/8

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 42 của Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn được xây dựng tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Mùa Xuân)

Công điện ban hành trong bối cảnh một số địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn rất chậm; công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vật liệu xây dựng còn nhiều khó khăn; tổng mức đầu tư nhiều dự án tăng cao so với khái toán ban đầu; một số nơi còn lúng túng, chưa thật sự quyết liệt, phân công nhiệm vụ chưa bám sát phương châm "6 rõ".

Đặc biệt vẫn còn một số công trình mới ở giai đoạn thi công móng, tầng 1, một số địa phương chậm tiến độ, có trường hợp nguy cơ cao không hoàn thành đúng thời hạn Bộ Chính trị giao.

Thủ tướng đề nghị bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí đối với các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn.

Các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo chủ đầu tư bám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc thiết bị tổ chức thi công, bám sát đường găng tiến độ, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phát động "chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm", bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra (trước ngày 30/8).

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, các địa phương tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không đầu tư các điểm trường lẻ, tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cấp thiết, bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí.

Các địa phương cũng cần chủ động xây dựng, phê duyệt đề án thành lập trường, phương án tuyển sinh cụ thể cho năm học mới; có kế hoạch sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu bộ môn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án bàn giao công trình, điều chuyển, xử lý tài sản nhà đất, đồ dùng dạy học cũ bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm công trình sau khi hoàn thành bàn giao được đưa vào hoạt động, giảng dạy ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "trường chờ thiết bị" hoặc "trường chờ giáo viên"...

Rà soát chặt chẽ, làm rõ nguyên nhân tăng vốn

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo hoàn thiện, trình Thủ tướng dự thảo Nghị định quy định chính sách cho học sinh và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sau khi đã tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ theo quy định.

Bên cạnh đó, khẩn trương hướng dẫn công tác tuyển sinh, xét tuyển nội trú, bán trú, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho các trường nội trú đưa vào sử dụng, đi vào hoạt động sau ngày 30/8 và phương án tổ chức, vận hành sau đầu tư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành các quy định về tổ chức bộ máy, bổ sung định mức biên chế đối với vị trí việc làm nhân viên hỗ trợ, phục vụ; đặc biệt là cơ chế chăm sóc, bảo đảm an toàn và quản lý học sinh đối với học sinh các khối lớp nhỏ (lớp 1, lớp 2, lớp 3) tại các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được yêu cầu tổng hợp đầy đủ kiến nghị của các địa phương có các xã biên giới về nhu cầu kinh phí xây dựng các trường.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý rà soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, nhu cầu vốn từng dự án; làm rõ nguyên nhân tăng vốn; tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cần thiết; bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí; xác định rõ số kinh phí, vốn đầu tư cần bổ sung và đề xuất, kiến nghị cụ thể (báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/5).

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo tháo gỡ khó khăn về an ninh biên giới, bảo đảm trật tự an toàn công trường; chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tích cực hỗ trợ nhân công, ngày công, máy móc thiết bị giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; hướng dẫn cơ chế tổ chức bộ máy, biên chế nhân lực, nhất là đối với vùng đặc biệt khó khăn.