Tổng Bí thư yêu cầu xây trường nội trú liên cấp biên giới nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất

Sáng 19/3, phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp biên giới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành nhiều sự quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo vùng biên giới.

Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vẫn còn ít; điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế, còn có khoảng cách so với các trường miền xuôi.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: VGP)

"Chính vì vậy, Bộ Chính trị quyết định đầu tư, xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Để các công trình này hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao nhất, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này.

"Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện, để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới.

Bên cạnh đó, phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên và xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân, của các thầy giáo, cô giáo cũng như của các cháu học sinh.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, Nhân dân các xã cần tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương, trước hết là quan tâm để tất cả các cháu học sinh đều được đến trường, đều được học tập trong môi trường đầy đủ; cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương. Bà con trên địa bàn tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai suôn sẻ, thành công.

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng trường học gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật cho học sinh.

"Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học mà phải thực sự trở thành 'ngôi nhà thứ hai' ấm áp cho các em; Bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình", Tổng Bí thư nói.

Trong thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương cũng đã rất quan tâm đến công tác Giáo dục và Đào tạo. Tổng Bí thư bày tỏ phấn khởi khi bước đầu Đảng và Nhà nước, Chính phủ, chính quyền và Nhân dân, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm được rất nhiều việc rất đáng biểu dương.

Việc đầu tiên là đã thống nhất chủ trương miễn giảm học phí cho các cháu học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các cháu đều được đến trường trong mọi điều kiện. Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc đã có một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng trong toàn quốc. Và bước đầu đã hình thành việc giáo dục toàn diện, nâng cao trí tuệ, thể lực.

"Các cháu học sinh đến trường đã có thể được học hát, biểu diễn nghệ thuật, được luyện tập thể dục thể thao, được vui chơi, học làm người. Nhiều trường đã có thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, phòng học STEM, có sân vận động, có bể bơi, có phòng học cho các cháu học sinh tự khám phá những tài năng, những năng khiếu của mình ngay trong trường học", Tổng Bí thư dẫn thực tế.

Bước đầu cũng đã tạo điều kiện cho các cháu học tập 2 buổi/ngày, đã có những bữa ăn trưa cho các cháu tại trường và tạo điều kiện cho các cháu được ở nội trú. Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương ngành Giáo dục và Đào tạo đã có rất nhiều bước tiến.

Theo Tổng Bí thư, có nhiều trường, nhiều lớp, nhiều thầy cô giáo thì các cháu sẽ được tạo điều kiện để tất cả đều được đến trường, ai cũng được học tập một cách bình đẳng, công bằng. Việc này giúp giảm áp lực cho ngành giáo dục, cho phụ huynh và các cháu học sinh.

"Nếu đã đủ trường, đủ lớp thì sẽ giảm bớt áp lực thi cử. Thi cử không phải chỉ là để kiểm tra chất lượng, đánh giá việc học của các em, mà lại sử dụng thi cử để hạn chế điều kiện học tập của các cháu. Bây giờ phải làm sao giảm áp lực thi cử, nhất là chuẩn bị vào năm học mới. Khi chúng ta đủ trường đủ lớp thì mọi cháu đều được đi học, đều được đến trường.

Chủ trương của chúng ta là phổ cập giáo dục, các cháu phải được học tập. Nhà nước, ngành Giáo dục, các địa phương phải lo đủ trường cho các cháu", Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công, động thổ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên. (Ảnh: VGP)

Tổng Bí thư cho rằng, việc xây trường là rất quan trọng để tạo điều kiện thi đua dạy tốt và học tốt. Các cháu học giỏi phải tiếp tục được khuyến khích bồi dưỡng học giỏi hơn; các cháu chưa giỏi phải được tạo điều kiện, được chăm lo để các cháu học giỏi, tiến bộ bằng các bạn khác.

Công việc tiếp theo, sau khi đã hoàn thành 248 trường ở biên giới vào đầu năm học tới, Tổng Bí thư cho biết sẽ tiếp tục hoàn thành các trường cho các cháu ở xã biên giới ven biển, xã hải đảo, các đặc khu, các xã ở vùng còn nhiều khó khăn để đủ chỗ cho các cháu đều được đến trường.

"Không phải chỉ ở những nơi khó khăn, mà ngay cả các vùng đô thị, các thành phố lớn cũng phải đủ trường đủ lớp cho các cháu đi học từ mầm non, mẫu giáo cho đến hết lớp 12 trong toàn quốc", Tổng Bí thư quán triệt.

Tổng Bí thư hoan nghênh Hà Nội và TP.HCM đã triển khai kế hoạch phát triển trường học ở địa phương mình. Hà Nội hiện nay đã thông qua kế hoạch phát triển, xây dựng thêm 1.000 ngôi trường nữa.

Nêu thực trạng ngay tại Thủ đô Hà Nội vẫn đang trong tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thì việc này phải được quan tâm đầy đủ, toàn diện, Tổng Bí thư nhấn mạnh đất nước phát triển rồi thì điều kiện chăm lo giáo dục đào tạo, chăm lo cho tương lai là rất quan trọng.

Công thức chung được Tổng Bí thư nêu ra là các địa phương chịu trách nhiệm về mặt bằng và tổ chức thi công xây dựng trường lớp. Bộ Tài chính cấp kinh phí, đồng thời huy động và quản lý các nguồn lực khác của xã hội để xây dựng trường.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về thiết kế các trường sao cho đủ chỗ học tập theo quy chuẩn an toàn, đồng nhất và đồng bộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm bảo đảm đủ thầy giáo, cô giáo và chương trình học tập cho các cháu từ mầm non, mẫu giáo cho đến hết lớp 12.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn các cháu học sinh thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về vai trò của học tập đối với tương lai đất nước.

Tổng Bí thư mong các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương mình.

Với khí thế mới, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương, ông tin tưởng rằng Trường Phổ thông liên cấp tiểu học và THCS Đồng Đăng nói riêng và các trường được khởi công, động thổ ngày hôm nay nói chung, sẽ sớm được hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả.

"Những ngôi trường này sẽ trở thành những 'cột mốc mềm' về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tiếp tục thắp sáng niềm tin cho tương lai của vùng biên cương Tổ quốc", Tổng Bí thư phát biểu.

Cả nước hướng về biên cương

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với sự nghiệp giáo dục vùng biên cương của Tổ quốc theo tinh thần "Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc".

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cho biết, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương và đã khởi công đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp vào ngày 9/11/2025. Lũy kế đến cuối năm 2025 đã khởi công xây dựng 108 trường, trong đó có 1 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 31/1/2026 (Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Si Pa Pìn, xã Si Pa Pìn, tỉnh Điện Biên).

Trong quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là về địa hình, mặt bằng, nguồn nước, nhân công, vật liệu xây dựng… Đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung kinh phí kịp thời để triển khai kịp thời, đúng tiến độ và nâng cao chất lượng.

Theo Thủ tướng, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết của các bộ, ngành, địa phương liên quan, chúng ta tiếp tục tổ chức Lễ khởi công, động thổ đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Cùng với 108 trường đã khởi công năm 2025, nâng tổng số lên 229 trường phổ thông nội trú liên cấp, tạo điều kiện phát triển giáo dục toàn diện cho các em học sinh ở 229 xã biên giới đất liền.

Chính phủ, Thủ tướng đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu và điều kiện thực tiễn tại các xã biên giới để triển khai xây dựng trường theo chủ trương của Bộ Chính trị, nghiên cứu để báo cáo Bộ Chính trị, Tổng Bí thư hướng tới mở rộng đến các đặc khu (hải đảo).