Hòa Minzy 'đốt cháy' sân khấu khai hội vùng Dâu

Lễ hội chùa Dâu là một trong những lễ hội Phật giáo tiêu biểu của vùng Kinh Bắc gắn với quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Dâu - Trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất Việt Nam.

Năm nay, lễ hội vùng Dâu diễn ra từ ngày 22 đến 25/5 (tức từ ngày 6 đến 9/4 âm lịch), gồm hai phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc. Các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm như: Rước xiêm y từ đình làng về chùa, lễ hạ tòa, phong mũ áo Phật, lễ dâng hương, lễ hồi cung Tứ Pháp…

Phần hội với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc. Điểm nhấn là đêm nghệ thuật với chủ đề "Tứ pháp linh thiêng, ngàn năm tỏa rạng", diễn ra tối 22/5 tại sân khấu chùa Dâu.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Hòa Minzy, Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường, Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Mai, Thanh Hường, Mai Lan cùng các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Bắc Ninh và các vũ đoàn tham gia biểu diễn...

Không khí thực sự "vỡ òa" khi ca sĩ Hòa Minzy bước ra sân khấu. Bằng chất giọng nội lực và sự duyên dáng, nữ ca sĩ đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của khán giả xứ Kinh Bắc.

Mang giai điệu sôi động khuấy động sân khấu, Hòa Minzy đã cháy hết mình và giao lưu vô cùng thân thiện với đông đảo du khách trẩy hội xứ Kinh Bắc.

Cùng chung sân khấu với Hòa Minzy là dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thúy Hường, NSƯT Quỳnh Mai và Nhà hát Chèo Bắc Ninh. Một đêm diễn hòa quyện hoàn hảo giữa nhịp sống hiện đại và văn hóa dân gian.

Lễ hội truyền thống vùng Dâu là tài sản vô giá của cộng đồng, trở thành niềm tự hào của Nhân dân địa phương và là điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với du khách trong nước, quốc tế. Những năm gần đây, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội theo hướng văn minh, an toàn, đồng thời bảo tồn tối đa các nghi lễ cổ truyền đặc sắc.

Theo Ban tổ chức, lễ hội vùng Dâu gắn liền với tín ngưỡng thờ Tứ Pháp gồm Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện - biểu tượng của mây, mưa, sấm, chớp trong nền văn minh nông nghiệp lúa nước của người Việt cổ. Qua nhiều thế kỷ, lễ hội vẫn được bảo tồn, lưu giữ với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, phản ánh đời sống văn hóa tâm linh phong phú của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Khép lại chương trình, ông Nguyễn Duy Huy, Chủ tịch UBND phường Trí Quả, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội cùng Thượng tọa Thích Thanh Sơn và ca sĩ Hòa Minzy đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, chia sẻ niềm vui và sự gắn kết với đông đảo người dân cũng như quý Phật tử tới tham dự."

Chùa Dâu thuộc tổng Dâu xưa, tọa lạc tại thôn Khương Tự, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cũ; nay là tổ dân phố Khương Tự, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh. Chùa có các tên chữ là: Cổ Châu tự, Pháp Vân tự, Thiền Định tự, Diên Ứng tự.

Theo các nguồn sử liệu và văn bia tại chùa cho biết, chùa Dâu là ngôi chùa Phật giáo cổ nhất Việt Nam, là nơi giao lưu của hai nền văn hóa Phật giáo được du nhập vào nước ta: một từ Ấn Độ sang và một từ phương Bắc xuống.

Chùa được khởi dựng cách đây khoảng 2.000 năm, ngay từ buổi đầu Công nguyên (thế kỷ thứ II), vào năm 187 và hoàn thành vào năm 226 dưới thời Sỹ Nhiếp làm Thái thú, gắn liền với sự ra đời của tín ngưỡng thờ “Tứ Pháp”.

Trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa Dâu vẫn giữ được nét cổ kính, rêu phong và là trung tâm Phật giáo lớn của nước Việt Nam.

Năm 1962, Chùa Dâu được công nhận là “ Di tích lịch sử Quốc gia”, năm 2013 được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt.

Đến năm 2017, bộ tượng Phật Tứ Pháp được công nhận là Bảo vật quốc gia. Năm 2024, hệ thống 107 mộc bản chùa Dâu tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

Hiện chùa Dâu đang lưu giữ nhiều tài liệu, cổ vật quý giá, tiêu biểu, như bia đá, khánh đá, chuông đồng… ghi lại truyền thuyết lịch sử chùa Dâu, khẳng định vai trò quan trọng của ngôi chùa trong hệ thống di sản văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Chính vì vậy Chùa Dâu được vinh danh là “Đệ nhất Cổ tự trời Nam”, không chỉ là cái nôi khởi nguồn của đạo Phật tại Việt Nam mà còn là điểm đến linh thiêng, thu hút hàng ngàn du khách thập phương mỗi năm.

Với sự linh thiêng và huyền tích đó hàng năm cứ vào ngày mùng 6 đến ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch, trùng với dịp lễ Phật Đản; vào ngày này, nhân dân trong vùng lại nô nức tổ chức lễ hội vùng Dâu. Đây là một lễ hội lớn nổi tiếng đã đi vào những câu ca dân gian:

“Dù ai đi đâu về đâu

Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về.

Dù ai buôn bán trăm nghề

Tháng Tư ngày Tám thì về hội Dâu”