Đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội đổi diện mạo sau nhiều năm thi công ì ạch

Video: Đường Nguyễn Tuân khang trang sau thời gian dài thi công
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 720m, nối từ đường Nguyễn Trãi đến khu vực ngõ 162 Nguyễn Tuân.
Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng quan trọng của khu vực Thanh Xuân nhằm giảm áp lực giao thông cho khu dân cư tập trung nhiều chung cư, trường học và văn phòng.
Sau nhiều lần chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 22/5, đoạn từ số nhà 90 đến 162 Nguyễn Tuân cơ bản hoàn thiện phần mặt nổi.
Mặt đường được trải thảm nhựa đồng bộ, nhiều đoạn vỉa hè đã lát đá xong, tạo diện mạo thông thoáng hơn so với trước đây.
Khác với cảnh ngổn ngang vật liệu xây dựng, bùn đất kéo dài suốt thời gian thi công, khu vực này hiện đã sạch sẽ, thuận lợi hơn cho việc đi lại.
Nhiều hàng rào quây tôn được tháo dỡ, không gian tuyến phố cũng trở nên rộng hơn sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng.
Dọc tuyến, hệ thống cây xanh đang dần hoàn thiện với các loại cây được trồng theo thiết kế như cây sang và lộc vừng. Hệ thống chiếu sáng cũng được triển khai đồng bộ ở nhiều đoạn đường.
Một số vị trí vỉa hè cuối tuyến đang được công nhân tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại để kịp tiến độ thông tuyến.
Gắn bó với khu vực này nhiều năm, bà Hạnh, cư dân sống trên phố Nguyễn Tuân cho biết việc mở rộng tuyến đường là điều người dân chờ đợi từ lâu bởi tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào giờ cao điểm. “Ngày trước đường hẹp, lại xuống cấp nên xe cộ đi lại rất khó khăn. Có thời điểm thi công kéo dài khiến việc sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nhiều. Giờ nhìn đường sá sạch sẽ, rộng hơn ai cũng mong sớm hoàn thiện toàn bộ”, bà Hạnh nói.
Theo nhiều người dân, khu vực Nguyễn Tuân những năm gần đây có tốc độ đô thị hóa nhanh với hàng loạt chung cư mọc lên, kéo theo lưu lượng phương tiện tăng mạnh trong khi hạ tầng cũ không đáp ứng được nhu cầu đi lại.
Theo chia sẻ của một nhân viên cửa hàng sửa chữa xe máy trên đường Nguyễn Tuân, việc dự án dần hoàn thiện giúp hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn so với trước. “Trước đây bụi bặm, đường sá lộn xộn nên khách đi lại khá bất tiện. Bây giờ mặt đường đã thông thoáng hơn, việc buôn bán cũng dễ dàng hơn trước. Người dân ở đây đều hy vọng tuyến đường sớm hoàn thành để giảm ùn tắc”, người này chia sẻ.
Tuyến đường Nguyễn Tuân sau cải tạo sẽ có mặt cắt ngang 21m, gồm lòng đường rộng 15m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 3m. Việc cải tạo, mở rộng tuyến phố này được kỳ vọng không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Nam Hà Nội mà còn tạo diện mạo đô thị khang trang hơn cho một trong những khu vực có mật độ dân cư cao của Thanh Xuân.