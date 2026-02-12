Dự án đường 400 tỷ ở Hà Nội thành 'kênh bùn', dân phải bắc cầu tạm vào nhà

Chị Trần Thị Hạnh (sống tại khu vực gần số nhà 90 Nguyễn Tuân) cho biết, gia đình chị phải tự làm cầu tạm để vào nhà suốt nhiều ngày qua. “Hố đào nằm ngay trước cửa, không có lối đi khác nên chúng tôi phải kê ván qua lại. Mưa xuống là bùn ngập, người lớn còn khó đi, trẻ con càng nguy hiểm”, chị Hạnh nói.