Đóng

Không chiến kinh hoàng: F-35 Israel bắn hạ chiến đấu cơ Iran

(VTC News) -

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, một tiêm kích F-35 đã bắn hạ chiến đấu cơ của Iran trên bầu trời Tehran.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới