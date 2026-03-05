+
++
Không chiến kinh hoàng: F-35 Israel bắn hạ chiến đấu cơ Iran
(VTC News) -
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, một tiêm kích F-35 đã bắn hạ chiến đấu cơ của Iran trên bầu trời Tehran.
Vân Khánh
Tin mới
Chủ gara chia sẻ cách bảo dưỡng ô tô để 'vượt ải' bài kiểm tra khí thải
15:11 05/03/2026
Tư vấn
TP.HCM bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu Nhà Rồng - Khánh Hội
15:08 05/03/2026
Bất động sản
Mùa 8/3 rộn ràng tại Co.opmart: 7.500 quà xinh trao tay – Ưu đãi đến 50%
15:07 05/03/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Vietlott 5/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/3/2026 - Xổ số Power 6/55
15:00 05/03/2026
Xổ số
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 5/3/2026 - XSBDI 5/3
15:00 05/03/2026
Xổ số miền Trung
Những ngày tháng cuối đời của Kasim Hoàng Vũ
14:59 05/03/2026
Sao Việt
Giá xăng dầu đồng loạt 'bốc đầu', cao nhất tăng hơn 7.000 đồng/lít
14:52 05/03/2026
Thị trường
Bình luận viên 'Anh Thỏ' Xôi Lạc TV khai thu nhập không tưởng hàng tháng
14:52 05/03/2026
Bản tin 113
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tung video cuộc tấn công vào mục tiêu Iran
14:41 05/03/2026
Thời sự quốc tế
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 5/3/2026 - XSQT 5/3
14:41 05/03/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 5/3/2026 - XSAG 5/3
14:38 05/03/2026
Xổ số miền Nam
Xác định 110 khu vực gây ô nhiễm tại Hà Nội
14:37 05/03/2026
Tin nóng
Lời chúc 8/3 cho cô giáo tình cảm và ngắn gọn
14:29 05/03/2026
Gia đình
Số phận trái ngược của hai Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2004
14:24 05/03/2026
Sao Việt
Khám bệnh tại nhà vẫn được Bảo hiểm y tế chi trả 100%
14:20 05/03/2026
Tin tức
Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV
14:19 05/03/2026
Đầu Tư
Tấn công vào Iran, Mỹ gửi thông điệp mạnh mẽ tới 2 siêu cường
14:15 05/03/2026
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng 'thừa người quen việc cũ nhưng thiếu người làm việc mới'
14:15 05/03/2026
Chính trị
Giải mã 'ma trận' công nghệ restream tinh vi của Xôi Lạc TV
14:12 05/03/2026
Khám phá
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 5/3/2026 - XSBTH 5/3
14:07 05/03/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 5/3/2026 - XSTN 5/3
14:06 05/03/2026
Xổ số miền Nam
Bác sĩ cảnh báo ngộ độc thực phẩm trong thời tiết nắng nóng
14:01 05/03/2026
Tin tức
Vì sao Trung Quốc cổ đại thịnh hành việc tự cắt thịt chữa bệnh cho cha mẹ?
14:00 05/03/2026
Chuyện bốn phương
Đóng góp nhiều tiền cho dòng họ thì được trọng vọng hơn, có gì sai?
13:55 05/03/2026
Ý kiến
Honor trình làng nhiều siêu phẩm như phim viễn tưởng tại MWC 2026
13:48 05/03/2026
Sản phẩm
Nổ tàu chở dầu ngoài khơi Kuwait
13:45 05/03/2026
Thời sự quốc tế
Từ nào thêm hay bỏ dấu huyền đều khiến mọi người mê mệt?
13:44 05/03/2026
Hỏi - Đáp
Đại tá Nguyễn Minh Tâm: Sức mạnh chiến đấu Iran thế nào khi đối đầu Mỹ - Israel?
13:31 05/03/2026
VTC NEWS TV
Tiết Thanh minh 2026 diễn ra từ ngày nào đến ngày nào?
13:30 05/03/2026
Gia đình
Tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài, cụ ông rơi vào nguy kịch
13:29 05/03/2026
Tin tức