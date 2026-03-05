Vietlott 5/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/3/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 5/3. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 5/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 5/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 5/3 - Xổ số Power 6/55 5/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/3/2026 - Vietlott Power 6/55 5/3

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi đơn giản và giải Jackpot tích lũy có giá trị lớn.

- Kết quả Power 6/55 được quay vào lúc 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, với quy trình quay số diễn ra công khai và có sự giám sát theo quy định.

- Nếu có điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé để người chơi kịp thời cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có giá trị lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, tờ vé sẽ không còn hiệu lực nhận thưởng.

- Khi đến nhận giải, người trúng cần xuất trình vé hợp lệ còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa và thực hiện thủ tục tại các điểm giao dịch hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo thông tin chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kết thúc kỳ quay rồi mới tra cứu kết quả và thực hiện các bước nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng giải Power 6/55 có thể đến trụ sở chính, văn phòng đại diện hoặc các đại lý được Vietlott ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc.

- Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần thêm thời gian để xác minh tính hợp lệ của vé trúng, việc thanh toán sẽ được tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé trùng đủ 6 số dự thưởng, có giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi xuất hiện người trúng.

- Jackpot 2 dành cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, giá trị ban đầu 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy nếu chưa có vé trúng hợp lệ.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các mức thưởng khác như: 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng cho vé trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 được bán với giá 10.000 đồng. Nếu một vé cùng lúc đủ điều kiện nhận nhiều giải, người chơi sẽ được nhận giải có giá trị cao nhất; trường hợp có nhiều vé trúng Jackpot thì tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 5/3/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.