Giá xăng dầu đồng loạt 'bốc đầu', cao nhất tăng hơn 7.000 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.926 đồng/lít, không cao hơn 21.449 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 2.189 đồng/lít, không cao hơn 22.340 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 3.758 đồng/lít, không cao hơn 23.037 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 7.132 đồng/lít, không cao hơn 26.601 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.807 đồng/kg, không cao hơn 17.496 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu hôm nay 5/3 đồng loạt tăng mạnh.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/2/2026 - 4/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28/2/2026 và tiếp tục leo thang, dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu; Iran tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel, của Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia tại khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; OPEC+ nhất trí tăng thêm sản lượng khai thác dầu từ tháng 4; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng đột biến. Giá xăng RON95 ngày 2/3/2026 ở mức 92,780 USD/thùng, tăng 10,690 USD/thùng, tương đương tăng 13,02% so với ngày 27/2/2026 (ngay trước ngày xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran).

Tương tự, cùng thời điểm, giá dầu diesel ở mức 114,530 USD/thùng, tăng 22,270 USD/thùng, dầu hỏa ở mức 116,46 USD/thùng, tăng 22,890 USD/thùng, tương đương tăng 24,46%.

Cá biệt, giá dầu hỏa ngày 4/3/2026 đột ngột tăng lên mức 231,420 USD/thùng, tăng 101,190 USD/thùng, tương đương tăng 77,7% so với ngày trước liền kề, 3/3/2026.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 26/2/2026 và kỳ điều hành ngày 5/3/2026 là: 88,894 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 10,656 USD/thùng); 91,922 USD/thùng xăng RON95 (tăng 11,294 USD/thùng); 132,880 USD/thùng dầu hỏa (tăng 40,475 USD/thùng); 112,908 USD/thùng dầu diesel (tăng 21,235 USD/thùng); 490,978 USD/tấn dầu mazut (tăng 63,118 USD/tấn).

Như vậy, giá xăng hôm nay tăng mạnh lần thứ hai liên tiếp. Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 26/2, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, không cao hơn 19.523 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 999 đồng/lít, không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 754 đồng/lít, không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, không cao hơn 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 15.689 đồng/kg.