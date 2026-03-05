XSMN 5/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 5/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 5/3. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 5 ngày 5/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 5/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 5/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ tiến hành mở thưởng tại đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ quay số do đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) phụ trách.

- Thứ Năm: Kỳ quay XSMN sẽ được thực hiện bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ quay số với sự tham gia của đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được tổ chức quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thanh toán tiền thưởng cho người trúng giải trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé trúng, việc chi trả sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Tờ vé trúng thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có thông tin phù hợp với kỳ mở thưởng và dãy số dự thưởng trùng với kết quả do công ty công bố. Ngoài ra, vé cần còn nguyên vẹn, đúng kích thước ban đầu, không rách, không tẩy xóa và vẫn còn thời hạn nhận thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

