Truy nã một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội ra quyết định truy nã Trần Văn Lam (SN 1993; thường trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Trần Văn Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên Lam đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Lam.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (số điện thoại 0989651412), cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các sàn giao dịch ngoại hối do TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 31 tuổi, trú TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay là TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, trú Hà Nội) cầm đầu.

Từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.

Chúng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" (đặt trụ sở tại TP.HCM, TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác), trong đó có một công ty tại TP.HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).

Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Công an Hà Nội cho biết, các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Để hoạt động, nhóm đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...).

Các bộ phận trong công ty hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, chúng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, chúng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan, tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Tháng 12/2025, Công an TP Hà Nội phối hợp với C01, Bộ Công an đưa Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Hà Nội và tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi liên quan

Công an Hà Nội đã thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô hạng sang, đắt tiền... trị giá hơn 5.300 tỷ đồng.