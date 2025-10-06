Mr Pips nhờ người thân đứng tên 1,5 triệu USD tiền gửi ở ngân hàng nước ngoài

(VTC News) -

Tại họp báo thông tin về kết quả công tác công an quý III/2025 do Bộ Công an tổ chức chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, thông tin thêm về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 30 tuổi, trú TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay là TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, trú Hà Nội; đang bỏ trốn) cầm đầu.

Theo Đại tá Long, tới thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội khởi tố 47 bị can, trong đó 38 người bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 người bị truy nã quốc tế.

Công an Hà Nội cũng thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô hạng sang, đắt tiền.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội thông tin tại họp báo.

Mới đây nhất, ngày 24/9, Công an Hà Nội thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; nhiều trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản. Đại tá Long cho hay, tổng tài sản đã thu giữ đến nay ước tính khoảng 5.215 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an Hà Nội làm rõ việc Phó Đức Nam gửi số tiền tương ứng khoảng 5 tỷ đồng vào ngân hàng của Singapore. Công an Hà Nội đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này.

Thông tin thêm về tài sản của Phó Đức Nam tại nước ngoài, Đại tá Long cho hay, về tiền, Công an Hà Nội còn xác định tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, Nam còn nhờ người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD.

Về bất động sản, tại Campuchia, Nam có 2 căn hộ trị giá 800.000 USD; tại Dubai, Nam có 1 căn hộ trị giá khoảng 600.000 USD; tại Úc, Nam có 1 căn hộ chung cư trị giá khoảng 300.000 USD; tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam có 1 căn hộ trị giá khoảng 400.000 USD.

Về các tài khoản khác, tại Campuchia, Nam có 2 chiếc ô tô nhãn hiệu Lexus tổng giá trị khoảng 400.000 USD và 1 chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover Defender trị giá khoảng 100.000 USD; tại Dubai, Nam có 2 chiếc ô tô nhãn hiệu Roll Royve tổng giá trị khoảng 700.000 USD.

Công an Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Interpol để xác minh các thài sản của Nam, thu hồi theo quy định.

TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Theo kết quả điều tra, đường dây của Nam và Ngọ hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế" với cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh (sale) được tuyển dụng và đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Zoiper hoặc mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào "các sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, có chuyên gia tư vấn riêng".

Ban đầu, các nạn nhân được cho thắng một vài lệnh nhỏ, có thể rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, "chuyên gia" (nhân viên kỹ thuật do Nam chỉ đạo) tiếp tục dụ đầu tư thêm với số tiền lớn hơn, liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến tài khoản nạn nhân thua lỗ hoàn toàn. Toàn bộ số tiền nạn nhân chuyển vào đều chảy về hệ thống tài khoản do nhóm Nam quản lý.

Tính đến nay, Công an Hà Nội đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh của hệ thống Nam và đồng phạm, làm việc tại 18 văn phòng giao dịch do Nam cùng Nguyễn Văn Ngọ (đồng phạm) tổ chức.

Trong số này gồm: 870 nhân viên sale; 119 leader (trưởng nhóm); 34 senior manager; 5 quản lý văn phòng cấp cao. Những người này khai mỗi tháng được trả lương và hoa hồng (1-4% giá trị giao dịch). Tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ salesnetwork.info, nơi các nhân viên đăng ký tài khoản nhận lương, sau đó bộ phận tài vụ chuyển tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp.

Qua đối chiếu sao kê, cơ quan điều tra xác định mức thu nhập của từng nhân viên dao động từ 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng. 520 người được nhận thưởng, trong đó 36 người có mức thưởng từ 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng từ 200 - 500 triệu đồng.

Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.