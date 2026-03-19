Áp lực như núi khi làm dâu trong gia đình 'nghiện' mạng xã hội

Trước khi kết hôn, tôi cứ ngỡ việc chia sẻ niềm vui lên mạng xã hội là cách để lưu giữ kỷ niệm. Nhưng khi bước chân vào gia đình chồng, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình vừa gia nhập một "đội ngũ sản xuất nội dung" toàn thời gian khi cả nhà chồng "nghiện" mạng xã hội.

Gia đình chồng tôi, từ bố mẹ đến cô em chồng và cả chồng tôi, đều là những tín đồ "sống ảo" thực thụ. Mỗi khi mẹ chồng nấu ăn xong, bà lại loay hoay chụp ảnh sống ảo rồi đăng lên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, bất cứ món đồ gì mới mua, từ chiếc túi xách hiệu đến cái máy lọc không khí, đều phải được "lên sóng" kèm những dòng trạng thái đầy hào nhoáng.

Hồi con tôi sinh nhật 1 tuổi, ông bà nội ngoại hai bên, cô dì chú bác tặng quà gì cho cháu, mẹ tôi cũng chụp ảnh chi tiết đăng lên mạng khiến tôi vô cùng ái ngại. Hay đợt trong năm, vợ chồng tôi có tích góp mua được mảnh đất mới, ngày đi xem đất, mẹ chồng tôi cũng chụp ảnh đăng lên Facebook khoe.

Tôi vốn là người kín tiếng, nhưng dù muốn hay không, tôi luôn bị tag tên vào mọi bài đăng. Bạn bè, đồng nghiệp vào bình luận chúc tụng tôi "số hưởng", lấy được chồng tâm lý, nhà chồng giàu có. Những lúc ấy, tôi thấy ngại vô cùng.

Sống trong một gia đình mà giá trị của mỗi cá nhân được đo bằng lượt "like", tôi cảm thấy nghẹt thở. Mấy ngày Tết vừa rồi, con ốm, tôi mệt mỏi chỉ muốn được mặc bộ đồ bình thường ở nhà, ngồi bệt xuống sàn ăn cơm cùng chồng, nhưng mẹ chồng lại nhắc: "Thay bộ váy nào đẹp vào, tý còn chụp ảnh đăng Facebook". Tôi thấy thật phiền phức và mệt mỏi khi suốt ngày phải "sống ảo" theo nhà chồng.

Tôi thèm những khoảnh khắc riêng tư đúng nghĩa, thèm cảm giác được sống thật với cảm xúc của mình mà không cần sự chứng kiến của cả thế giới ảo.