95 người chết do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Thông tin do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thống kê chiều 3/5.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên phạm vi cả nước ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm 95 người tử vong và 114 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương.

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm chủ yếu với 176 vụ, làm 94 người chết và 114 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người tử vong, trong khi đường thủy không ghi nhận vụ tai nạn nào.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong ở Hải Phòng vào ngày 1/5, tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp nghỉ lễ, lực lượng CSGT trên cả nước đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trên lĩnh vực đường bộ, công an các địa phương đã phát hiện và xử lý hơn 53.900 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng tạm giữ 277 ô tô, 13.033 xe máy và 1.048 phương tiện khác; tước quyền sử dụng 1.479 giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 7.951 trường hợp.

Các vi phạm phổ biến gồm: điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn với 11.411 trường hợp; chạy quá tốc độ 13.390 trường hợp; chở quá số người quy định 391 trường hợp; sử dụng điện thoại khi lái xe 395 trường hợp; vi phạm về tải trọng, kích thước phương tiện và các lỗi khác.

Trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm; lập biên bản 275 trường hợp; tước giấy phép lái xe 3 trường hợp; trừ điểm 120 trường hợp và gửi thông báo vi phạm đối với 1.400 trường hợp.

Ở lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng xử lý 799 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện. Trên đường sắt, 366 trường hợp vi phạm bị xử lý, tạm giữ 3 phương tiện.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu bia; tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; chấp hành tín hiệu giao thông và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo cơ quan chức năng, việc tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp lễ cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng.