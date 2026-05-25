Pep Guardiola nén nước mắt trong ngày chia tay Man City

Ngày 24/5, thất bại 1-2 của
Man City trước Aston Villa ở vòng cuối Ngoại hạng Anh nhanh chóng bị lu mờ bởi bầu không khí xúc động trên khán đài. Sân Etihad gần như biến thành lễ tri ân dành cho HLV Pep Guardiola, khi người hâm mộ hát vang “Chúng ta có Guardiola” để tiễn biệt vị HLV đã thay đổi lịch sử CLB suốt một thập kỷ qua.
Dù Man City có màn bứt tốc ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa để bám đuổi Arsenal, đồng thời giành thêm FA Cup và League Cup, Guardiola cho biết ông không còn đủ năng lượng để tiếp tục thêm một mùa giải nữa. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng đây là thời điểm thích hợp để trao lại công việc cho người kế nhiệm.
Guardiola khá trầm lặng trong trận đấu cuối cùng. Ông dành phần lớn thời gian đứng nhìn khắp sân. Ông đã không kìm được xúc động trong ngày khép lại hành trình 10 năm cùng Manchester City.
“Tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ nhận được nhiều tình cảm đến vậy. Được làm HLV của các bạn, được ở đây suốt 10 năm, là một vinh dự vô cùng lớn lao", Guardiola chia sẻ.
Guardiola đã không giấu nổi xúc động từ rất sớm. Ông nhiều lần lau nước mắt khi Bernardo Silva và John Stones, hai cầu thủ gắn bó nhiều năm với Man City, lần lượt rời sân trong tiếng vỗ tay tri ân của toàn bộ khán giả Etihad ở hiệp hai.
Kể từ khi Guardiola đến Man City năm 2016, ông được đánh giá là một trong những nhà cách tân vĩ đại nhất của bóng đá hiện đại. Nhưng những gì diễn ra sau đó còn vượt xa kỳ vọng khi vị thế của Man City thay đổi hoàn toàn. Đội bóng trở thành biểu tượng của cả một thời kỳ.
Trong 593 trận dẫn dắt Man City, Guardiola giành tổng cộng 20 danh hiệu, gồm 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, trong đó có kỳ tích 4 mùa liên tiếp đăng quang, cùng danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB vào năm 2023.
Không chỉ mang về danh hiệu, Guardiola còn có sự gắn kết đặc biệt với CĐV Man City. Ông nói rằng nếu người hâm mộ gặp mình trong tương lai, hãy đến ôm ông, nói rằng "tôi sẽ cần điều đó”.
Sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ vẫn nán lại rất lâu để chia tay Guardiola. “Tôi đang rất run lúc này. Vì sao các bạn lại yêu quý tôi nhiều đến thế? Vì sao các bạn làm tôi xúc động như vậy?”, Guardiola nói với người hâm mộ.
Man City vinh danh Guardiola bằng cách đặt tên ông cho khán đài phía Bắc mới được xây dựng tại Etihad. Ông cũng sẽ đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu của CLB.
“Thật khó diễn tả cảm giác này. Đó là người mà bạn thực ra không hề quen biết, nhưng lại có cảm giác như rất thân thuộc. Khi nghe tin Guardiola rời đi, tôi thực sự xúc động. Những gì ông ấy làm cho CLB là điều không tưởng, thứ mà chúng tôi chưa từng được chứng kiến trong đời", CĐV Richard Wilbourn chia sẻ.