Báo Anh: Pep Guardiola chia tay Man City

Sáng 19/5 (theo giờ Việt Nam), tờ Daily Mail đưa tin huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định chia tay Man City sau 10 năm gắn bó. Các nguồn tin uy tín khác là Fabrizio Romano và David Ornstein cũng xác nhận ngay sau đó. Trận Man City đấu với Aston Villa ở vòng 38 giải Ngoại Hạng Anh là trận đấu cuối cùng mà ông dẫn dắt đội chủ sân Etihad.

Trong 10 năm làm việc cùng Man City, Pep Guardiola giành được tổng cộng 20 danh hiệu và đưa Man City trở thành thương hiệu toàn cầu. Nhà cầm quân 55 tuổi giành được 6 chức vô địch Ngoại Hạng Anh, trong đó có kỉ lục 4 lần lên ngôi liên tiếp từ năm 2020 đến 2024. Man City giành thêm 3 FA Cup, 5 cúp Liên đoàn Anh, 3 chức vô địch FA Community Shield, 1 danh hiệu UEFA Champions League, UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup.

HLV Pep Guardiola chia tay Man City.

Daily Mail tiết lộ Man City đã thông báo cho nhiều đối tác tài trợ về quyết định này. Những người thân cận với Pep Guardiola đều nắm được thông tin ông chia tay Man City. Đội chủ sân Etihad dự kiến sẽ xác nhận chia tay ông Guardiola vào chủ nhật và tổ chức lễ chia tay bằng hình thức diễu hành trên xe bus sau đó 1 ngày.

Lễ diễu hành sẽ bắt đầu tại khu Northern Quarter của Manchester lúc 4 giờ chiều và kết thúc bên ngoài khu vực tiếp tân Colin Bell Stand tại sân vận động Etihad.

Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã có kế hoạch chia tay Man City từ lâu và rồi quyết định ở lại. Vài tháng qua, chủ đề này thường xuyên được nhắc đến. Pep Guardiola vẫn còn 1 năm hợp đồng và có thể gắn bó với Man City trên một cương vị khác.

Hiện nay, Man City mới chỉ có 2 ứng viên là ông Enzo Maresca - người vừa chia tay Chelsea và Vincent Kompany - HLV trưởng Bayern Munich. Trong những cái tên này, Enzo Maresca đang thất nghiệp còn Kompany lại thành công với Hùm xám xứ Bavaria.

Cuối tuần qua, Man City giành FA Cup sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola giành Cúp Liên đoàn Anh khi đánh bại Arsenal 2-0. Man City phải thắng Bournemouth trong trận đấu sáng mai để tiếp tục đua vô địch Ngoại Hạng Anh với Arsenal đến vòng 38.