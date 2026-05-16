Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nữ Cúp VTV9 Bình Điền 2026 mới nhất

Giải bóng chuyền Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra từ ngày 15-23/5 tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh với sự tham dự của 8 đội bóng trong và ngoài nước. Đại diện của bóng chuyền Việt Nam gồm VTV Bình Điền Long An, LPB Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Vietinbank và Hà Nội Tasco Auto. Trong khi đó, Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon City (Hàn Quốc) và Giang Tô (Trung Quốc) là các đội khách mời quốc tế.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A có sự góp mặt của VTV Bình Điền Long An, Jiangsu, Binh chủng Thông tin và Vietinbank. Ở bảng B, LPB Ninh Bình sẽ cạnh tranh cùng Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon City (Hàn Quốc) và Hà Nội Tasco Auto.

Binh chủng Thông tin giành chiến thắng 3-0 trước Vietinbank trong trận đấu mở màn. (Nguồn: VTV9 Bình Điền Cup)

Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền Cúp VTV9 - Bình Điền 2026

Bảng A

XH Đội Thắng Thua Điểm Tỷ số set 1 Binh chủng Thông tin 1 0 3 3:0 2 Ngân hàng Công Thương 0 1 0 0:3 3 VTV Bình Điền Long An 0 1 0 1:3 4 Giang Tô 1 0 3 3:1

Bảng B

XH Đội Thắng Thua Điểm Tỷ số set 1 LP Bank Ninh Bình 0 0 0 0:0 2 Hà Nội Tasco Auto 1 0 3 3:0 3 Gunma Green Wings 0 1 0 0:3 4 Suwon 0 0 0 0:0

Thông tin giải đấu

Sau 14 lần tổ chức và tạo được dấu ấn riêng trong làng bóng chuyền nữ, Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ 15 năm 2026 chính thức khởi tranh trở lại. Với quy mô được mở rộng cùng chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi uy tín, đồng thời mở ra cơ hội cọ xát quốc tế và nâng tầm các CLB bóng chuyền nữ Việt Nam.

Giải đấu do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Tổng giá trị tiền thưởng của giải năm nay được ước tính vượt mốc 1,2 tỉ đồng. Bên cạnh các danh hiệu tập thể, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng cá nhân như vận động viên xuất sắc nhất; chủ công, phụ công, đối chuyền, chuyền hai và libero hay nhất. Ngoài ra, danh hiệu hoa khôi giải đấu cũng sẽ được bầu chọn.

Tại Cúp bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2024, đại diện Nhật Bản PFU BlueCats lên ngôi vô địch sau chiến thắng 3-1 trước LPB Ninh Bình ở trận chung kết. Ở trận tranh hạng ba, Binh chủng Thông tin đánh bại VTV Bình Điền Long An để khép lại giải đấu ở vị trí thứ ba.