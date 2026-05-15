Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 23 mới nhất

Theo thể thức V.League 2025-2026 , giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến vòng 23, vị trí các câu lạc bộ như sau.

Vòng 23 V.League: CLB Thanh Hóa cản bước CAHN?

Khi V.League đi đến những vòng đấu cuối, câu lạc bộ Công an Hà Nội đếm ngược từng ngày đến chức vô địch. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking hơn đối thủ xếp sau là Thể Công Viettel tới 11 điểm. Chỉ cần Nguyễn Đình Bắc và đồng đội giữ khoảng cách này đến hết vòng 23, cuộc đua vô địch V.League mùa giải 2025-2026 sẽ kết thúc.

Thử thách của CAHN là Đông Á Thanh Hóa, đội vừa bất ngờ thắng Hà Nội FC ở vòng trước để tiến bước dài trong cuộc đua trụ hạng. Chất lượng chuyên môn của đội bóng xứ Thanh không được đánh giá cao. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu và sự quyết liệt trong lối chơi của các cầu thủ Thanh Hóa luôn mang đến trở ngại đầy khó khăn cho các đối thủ.

Vẫn có kịch bản CLB Công an Hà Nội không cần thắng vẫn vô địch sớm. Điều đó xảy ra nếu Thể Công Viettel thua Nam Định trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Trận đấu của đội nhì bảng kết thúc khi CLB Công an Hà Nội đang thi đấu hiệp hai.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Becamex Bình Dương bây giờ trở thành đội ở gần khu vực nguy hiểm nhất. Đội bóng này vừa thay huấn luyện viên trưởng sau chuỗi thành tích yếu kém gần đây và đối thủ tiếp theo của họ là Hải Phòng - đội không còn mục tiêu trụ hạng hay tranh huy chương.

PVF CAND và Đà Nẵng tiếp tục so kè từng điểm để tránh suất xuống hạng trực tiếp. Đội cuối bảng Đà Nẵng ra sân trong trận đấu sớm, gặp CA TP.HCM trên sân khách. PVF CAND đấu với Hà Nội FC - đội đang khát điểm để cạnh tranh huy chương với Ninh Bình.