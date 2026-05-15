Bối cảnh quay phim ‘Tây du ký’ thay đổi thế nào sau 4 thập kỷ?

(VTC News) -

Vương Sùng Thu - nhà quay phim của "Tây du ký" đồng thời là ông xã của cố đạo diễn Dương Khiết từng chia sẻ loạt ảnh địa điểm quay phim sau hàng chục năm trên mạng xã hội. Ông cho biết những hình ảnh do một fan của tác phẩm thực hiện, nỗ lực tìm các góc chụp gần nhất với khung cảnh của "Tây du ký".

Bộ phim "Tây du ký" quay ngoại cảnh xuyên suốt Trung Quốc từ Bắc chí Nam từ Bắc Kinh, Hồ Nam, Sơn Đông..., thậm chí còn sang tận Thái Lan ghi hình. Lúc bấy giờ, một bộ phim ra nước ngoài quay ngoại cảnh được xem là sự kiện đình đám trong giới làm phim.

Trải qua hàng chục năm song có thể thấy qua những bức ảnh, cảnh vật không thay đổi quá nhiều.

Cảnh Quốc vương Nữ Nhi Quốc tiễn biệt Đường Tăng (phần Thỉnh kinh Nữ Nhi Quốc) được ghi hình tại Vườn Thực Vật ở Hàng Châu.

Bối cảnh trong phân đoạn vua Đường tiễn Đường Huyền Trang lên đường đi thỉnh kinh.

Một cảnh trong phần hai của "Tây du ký" được quay vào năm 1998-1999. Kiến trúc ở trên núi là Chiêu Dương Các thuộc Phổ Đà Sơn, Chiết Giang.

Chùa Thiên Đồng (Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang) được sử dụng làm bối cảnh trong tập phim Tôn Ngộ Không bị giam cầm ở Ngũ Hành Sơn.