Những vị trí lý tưởng thiết kế sân vườn trong nhà phố

Nhà phố thường có đặc điểm chiều ngang hẹp, mật độ xây dựng cao và ít không gian tiếp xúc với thiên nhiên. Vì vậy, việc bố trí sân vườn hợp lý sẽ góp phần cải thiện vi khí hậu, tăng tính thẩm mỹ và nâng cao chất lượng sống.

Tùy theo diện tích và cấu trúc ngôi nhà, gia chủ có thể lựa chọn nhiều vị trí khác nhau để đưa cây xanh vào không gian sống..

Sân trước

Sân trước là vị trí phổ biến nhất để thiết kế sân vườn trong nhà phố. Tại đây, có thể trồng cây bóng mát nhỏ, cây bụi, hoa theo mùa hoặc kết hợp thảm cỏ, lối đi lát đá để tạo không gian gần gũi với thiên nhiên.

Sân sau

Nếu nhà phố có khoảng đất phía sau, đây là vị trí lý tưởng để thiết kế khu vườn yên tĩnh và tách biệt.

Sân sau có thể thiết kế thành khu nghỉ ngơi. (Ảnh: AGS Landscape)

Sân sau thường được sử dụng làm nơi nghỉ ngơi, uống trà, đọc sách hoặc tổ chức những buổi sum họp gia đình nhỏ. Không gian này phù hợp để trồng cây ăn quả, rau sạch, cây cảnh hoặc kết hợp hồ cá mini, tiểu cảnh nước.

Nhờ tính riêng tư cao, sân sau mang lại cảm giác thư thái, giúp các thành viên kết nối với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà.

Giếng trời

Đối với những ngôi nhà phố có chiều sâu lớn, giếng trời là giải pháp hoàn hảo để lấy sáng và thông gió. Đây cũng là vị trí phù hợp để bố trí tiểu cảnh sân vườn.

Khu vực dưới giếng trời có thể thiết kế vườn khô, hòn non bộ, hồ nước hoặc trồng các loại cây ưa bóng như trầu bà, dương xỉ, cau tiểu trâm. Sự kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên và cây xanh sẽ tạo nên điểm nhấn độc đáo, giúp không gian trong nhà trở nên sinh động hơn.

Ban công

Ban công là vị trí được nhiều gia đình tận dụng để tạo dựng những khu vườn nhỏ xinh. Dù diện tích khiêm tốn, nơi đây vẫn đủ để bố trí chậu hoa, cây leo, rau sạch hoặc các loại cây có hương thơm nhẹ.

Ban công phủ đầy sắc xanh không chỉ làm dịu cái nắng mà còn trở thành góc thư giãn lý tưởng. Nên ưu tiên các loại cây chịu nắng, ít rụng lá và dễ chăm sóc để đảm bảo tính thẩm mỹ và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Sân thượng

Sân thượng là lựa chọn phù hợp cho những ngôi nhà phố không còn nhiều diện tích ở tầng trệt. Với lợi thế thông thoáng và nhiều ánh sáng, khu vực này có thể biến thành vườn cây, vườn rau hữu cơ hoặc không gian nghỉ dưỡng ngoài trời.

Ngoài ra, cũng có thể bố trí pergola, bàn ghế, đèn trang trí và hệ thống tưới tự động trên sân thượng để tạo “ốc đảo xanh” giữa lòng thành phố.

Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, sân vườn trên sân thượng còn giúp giảm hấp thụ nhiệt cho mái nhà, từ đó tiết kiệm điện năng làm mát.

Dọc lối đi và cầu thang

Những khoảng trống nhỏ dọc hành lang, cầu thang hoặc dưới gầm cầu thang cũng là nơi lý tưởng để bố trí tiểu cảnh. Chỉ với vài chậu cây xanh, sỏi trắng và ánh sáng phù hợp, không gian sống sẽ trở nên mềm mại và gần gũi hơn.

Đây là giải pháp tối ưu cho những ngôi nhà phố có diện tích hạn chế nhưng vẫn muốn đưa thiên nhiên vào từng góc nhỏ.