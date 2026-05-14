Hà Nội: Phạt người đàn ông 76 tuổi thường xuyên đăng bài công kích CSGT

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm việc với ông Đ.M.H. (sinh năm 1950, trú phường Bạch Mai) để làm rõ hành vi đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng Công an Nhân dân trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, đầu tháng 5/2026, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên mạng xã hội, lực lượng an ninh mạng phát hiện một tài khoản Facebook thường xuyên chia sẻ nhiều bài viết có nội dung công kích, xúc phạm hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là ông Đ.M.H.

Ông H. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ các nội dung trên là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Công an Nhân dân. Sau buổi làm việc, ông tự giác gỡ bỏ toàn bộ bài viết vi phạm trên tài khoản cá nhân, đồng thời viết cam kết không tái phạm.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, phát hiện và xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung công kích, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng Công an Nhân dân. Mọi thông tin sai sự thật, bình luận mang tính kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; đồng thời tích cực phối hợp, phản ánh các nội dung xấu độc, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn và lành mạnh.