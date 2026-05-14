Tạm giữ hình sự gã đàn ông 60 tuổi giở trò đồi bại với bé gái 6 tuổi

Ngày 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Chính (sinh năm 1966, quê tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi xâm hại tình dục một bé gái 6 tuổi.

Chiều 9/5, chị H.N. (trú tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) đến Công an phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh để trình báo về việc con gái chị là cháu H.A. (sinh năm 2020) bị Phạm Văn Chính xâm hại tình dục.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Việt Hưng xác minh, triệu tập Phạm Văn Chính để làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với đối tượng Phạm Văn Chính. (Ảnh: Trần Ngọc Minh)

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Phạm Văn Chính khai nhận bản thân sau khi uống rượu say đã nảy sinh ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A. đã dùng tay giở trò đồi bại đối với cháu bé.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Lê Minh Hận (38 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Khoảng 0h40 ngày 23/3, cháu T. (14 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) đang ngủ ở nhà một mình thì cảm thấy đau rát ở bộ phận sinh dục nên tỉnh giấc, phát hiện Lê Minh Hận đang ở trong phòng nên hoảng hốt truy hô.

Nạn nhân bị tên này tát và dùng gối, chăn đè lên mặt khống chế rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sau đó, kẻ này bỏ trốn khỏi hiện trường. Cháu T. được người nhà đưa đến Công an xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa trình báo.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Vạn Hưng triển khai lực lượng thu thập thông tin, tài liệu, dấu vết hiện trường, truy bắt Lê Minh Hận.

Tại cơ quan công an, Hận khai nhận hành vi hiếp dâm cháu T.. Qua điều tra mở rộng, công an cũng xác định Lê Minh Hận còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của các hộ dân ở những nơi thưa thớt dân cư trên địa bàn xã Vạn Thắng.