Điện Kremlin thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin

(VTC News) -

Ngày 14/5, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov phát đi thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc. Hiện tại, về cơ bản công tác chuẩn bị đã hoàn tất và ông Putin sẽ sớm thực hiện chuyến thăm.

Hồi tháng 4, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cũng từng cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Putin thăm chính thức Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026 và nhà lãnh đạo Nga chấp nhận lời mời.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moskva sẽ chuẩn bị cho chuyến thăm một cách tích cực và hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng hai nước Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ trao đổi về công tác chuẩn bị cho chuyến công du này.

Ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau hơn 40 lần trong những năm qua và lần gần nhất là tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái. Nhà lãnh đạo hai nước cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược "không giới hạn" vào tháng 2/2022, chưa đầy ba tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Trung Quốc. Theo thông cáo báo chí của Tân Hoa Xã, Mỹ và Trung Quốc nhất trí xây dựng mối quan hệ song phương dựa trên “sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng” sau cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài hơn 2 tiếng.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết “định hướng mới” sẽ cung cấp chiến lược quan trọng cho mối quan hệ với Mỹ trong vòng 3 năm tới và xa hơn nữa. Ông Tập Cận Bình hy vọng quyết định này sẽ được người dân hai nước và cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh mối quan hệ đó chủ yếu dựa trên hợp tác, nhưng đi kèm cạnh tranh có chừng mực nhằm tạo ra "trạng thái ổn định bình thường, trong đó khác biệt có thể được kiểm soát và trạng thái ổn định lâu dài, trong đó có thể kỳ vọng về sự hòa hợp". Đây không phải là khẩu hiệu mà là những hành động hướng đến cùng một mục tiêu.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng "trao đổi quan điểm về vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng", bao gồm tình hình ở Trung Đông, xung đột ở Ukraine và nhiều vấn đề khác liên quan đến bán đảo Triều Tiên.