Điện Kremlin: Đàm phán ba bên Nga, Mỹ và Ukraine tạm dừng

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine hiện đang tạm dừng. Ông cũng cho biết thêm Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình trong khuôn khổ nhóm song phương Nga - Mỹ.

"Ông Kirill Dmitriev vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhóm ba bên đã tạm ngừng hoạt động", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Hôm 9/3, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cũng thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để bàn về vấn đề Iran và Ukraine. Trong đó, ông Trump tin rằng việc "chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine bằng lệnh ngừng bắn và một giải pháp lâu dài là vì lợi ích của Mỹ".

Tuy nhiên sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ lại tuyên bố Wahington không cần sự hỗ trợ của Kiev trong việc tăng cường năng lực phòng thủ trước máy bay không người lái (UAV) trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang.

“Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của Ukraine trong phòng thủ UAV. Chúng tôi hiểu về UAV hơn bất kỳ ai. Thực tế, chúng tôi đang sở hữu những UAV tốt nhất thế giới”, ông Trump nói.

Phát biểu này được xem là sự từ chối bất ngờ đối với đề nghị của Kiev về việc chia sẻ kinh nghiệm cho Mỹ và các quốc gia Trung Đông trong việc đối phó với máy bay không người lái tấn công do Iran sản xuất.

Tuyên bố của ông Trump cũng dường như trái ngược với phát biểu trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi ông cho biết Kiev đồng ý với đề nghị của Washington về việc hỗ trợ bảo vệ căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Trên thực địa, Nga vẫn thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Mỗi ngày, Nga được cho là phóng trung bình từ 150 - 200 UAV. Vào tháng 7/2025, Ukraine từng hứng chịu một đợt tấn công lớn kỷ lục với 728 UAV tấn công và UAV mồi nhử kiểu Shahed.

Theo ông Zelensky, từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, Nga phóng gần 19.000 UAV vào Ukraine, phần lớn là UAV tấn công loại Shahed.