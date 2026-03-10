Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Trump bàn về Iran và Ukraine

(VTC News) -

Trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov thông tin với phóng viên rằng: "Tối 9/3, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ có cuộc điện đàm. Cuộc trò chuyện diễn ra cởi mở và mang tính xây dựng, điều thường thấy trong những cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ".

Ông Ushakov tiếp tục nhấn mạnh: "Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề cực kỳ quan trọng liên quan đến những diễn biến mới nhất của tình hình toàn cầu. Cuộc trò chuyện hôm nay kéo dài khoảng một giờ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: NDTV)

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ lưu ý các cuộc tiếp xúc giữa hai bên nên diễn ra thường xuyên và cả hai nhà lãnh đạo đều cho biết họ đã sẵn sàng.

"Tôi xin nhắc lại, nhìn chung, cuộc đối thoại khá ý nghĩa và chắc chắn sẽ có tầm quan trọng thực tiễn đối với công việc hợp tác giữa hai nước trong tương lai trên nhiều lĩnh vực chính trị quốc tế", ông Ushakov cho biết.

Hai nhà lãnh đạo cũng cùng nhau thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine và lưu ý những thắng lợi của Nga nên thúc đẩy nhà đàm phán của Kiev tiến tới một giải pháp hòa bình.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin còn “bày tỏ một số ý kiến ​​nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột Iran về mặt chính trị và ngoại giao, bao gồm cả cuộc tiếp xúc với nhà lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh, Tổng thống Iran và nhà lãnh đạo của nhiều nước khác”.

Ngược lại, ông Trump tin rằng việc "chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine bằng lệnh ngừng bắn và một giải pháp lâu dài là vì lợi ích của Mỹ".

Ông Trump cũng “đưa ra đánh giá của mình về những diễn biến trong chiến dịch hợp tác giữa Mỹ - Israel”.

Ông Ushakov thông tin nhà lãnh đạo nước cũng thảo luận về tình hình ở Venezuela trong bối cảnh giá thị trường dầu mỏ toàn cầu tăng cao.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ trong hơn hai tháng qua, bao gồm cả cuộc điện đàm được công khai đầu tiên kể từ vụ tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Hôm qua (9/3), Tổng thống Putin chúc mừng ông Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, đồng thời khẳng định Moskva sẽ tiếp tục ủng hộ và sát cánh cùng Tehran.

Sáng 10/3, Tổng thống Trump ám chỉ rằng cuộc xung đột với Iran có thể kết thúc trong vài ngày tới, giữa bối cảnh xung đột Mỹ - Israel - Iran đã bước sang tuần thứ hai.