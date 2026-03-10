(VTC News) -

Isuzu là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật với thế mạnh về động cơ diesel bền bỉ cùng các dòng xe thương mại chất lượng.

Hãng được biết đến rộng rãi thông qua nhiều mẫu xe tải, xe chuyên dụng và dòng bán tải như Isuzu D-Max, vốn được người dùng đánh giá cao nhờ độ bền vượt trội, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành hợp lý.

Isuzu D-Max là mẫu xe bán tải có thiết kế mạnh mẽ và khả năng vận hành tốt. Ngày 16/4/2021, D-Max thế hệ mới được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với 3 phiên bản thay vì 4 bản như trước.

Mẫu D-Max đang mở bán hiện nay là mô hình nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt người tiêu dùng trong nước vào tháng 10/2024. Xe sở hữu nhiều thay đổi về thiết kế nội - ngoại thất, bổ sung thêm trang bị tiện nghi và tính năng offroad.

Bảng giá xe Isuzu D-Max mới nhất tháng 3/2026

Phiên bản Gía niêm yết (VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác D-Max Prestige 4×2 MT 650.000.000 713.536.680 705.736.680 691.876.680 D-Max UTZ 4×4 MT 656.000.000 720.290.280 712.414.680 698.554.680 D-Max Prestige 4×2 AT 670.000.000 734.976.680 726.936.680 713.076.680 D-Max Hi-Lander 4×2 AT 783.000.000 856.112.680 846.716.680 832.856.680 D-Max Type Z 4×4 AT 880.000.000 960.096.680 949.536.680 935.676.680

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.

Isuzu D-Max thế hệ mới sở hữu thiết kế lột xác hoàn toàn, hiện đại, khỏe khoắn và cơ bắp hơn. Hệ thống đèn Bi-LED Projector tự căn chỉnh độ cao thông minh, đèn sương mù LED là trang bị tiêu chuẩn cho cả 5 phiên bản.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn. Chạy dọc thân xe là bộ la-zăng hợp kim tạo hình cá tính với kích thước 18 inch sơn đen đi kèm lốp AT (All Terrain - mọi loại địa hình) kích thước 265/60 R18.

D-Max 2026 có 3 tùy chọn màu sơn ngoại thất, gồm cam, xanh và bạc. Ngoài ra, 2 bản dưới còn lại có thêm màu trắng, bản cao có thêm màu trắng ngọc trai.

Bên trong khoang lái Isuzu D-Max 2026, các chi tiết thiết kế cũng được tinh chỉnh lại theo hướng hiện đại và tiện nghi hơn với sự xuất hiện lần đầu của ngôn ngữ thiết kế Miura-ori.

Vô-lăng 3 chấu bọc da viền crom, giúp mẫu xe mới của Isuzu thêm phần thể thao, trẻ trung. Ghế ngồi bọc da, trong đó ghế lái ngoài tính năng chỉnh điện 8 hướng còn được bổ sung thêm tính năng nâng đùi và lưng hiện đại.

Ở thế hệ mới, Isuzu D-Max 2026 đã có đề nổ bằng nút bấm hiện đại và chìa khóa thông minh, giúp chủ nhân có thể khởi động xe ngay cả khi đứng ở xa.

Đi cùng với đó là loạt trang bị nổi bật khác như: màn hình giải trí kích thước 9 inch, tương thích Apple CarPlay/Android Auto; hệ thống âm thanh 8 loa; điều hoà 2 vùng độc lập; cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau; cổng sạc nhanh USB Type C ở cả 2 hàng ghế.

Tính năng hiển thị độ nghiêng của xe, trạng thái dẫn động cầu xe khi chuyển đổi sang chế độ 4×4 giúp tăng khả năng kiểm soát xe cho người dùng.

Isuzu D-Max 2026 được trang bị động cơ dầu 1.9L, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử, giúp sinh công suất 150 mã lực và đạt 350 Nm mô-men xoắn. Kết hợp với khối động cơ này là hộp số tùy chọn tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp, một cầu hoặc 2 cầu.

Các trang bị an toàn trên D-Max 2026 đạt tiêu chuẩn 5 sao an toàn ASEAN NCAP với loạt trang bị đáng chú ý như: 7 túi khí, phanh ABS, khởi hành ngang dốc HAS, hỗ trợ xuống dốc HDC, cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA, cảnh báo điểm mù BSM, cảm biến đỗ xe, khóa ghế trẻ em ISOFIX, khung và cửa xe tích hợp thép gia cường...

Hãng cho biết, D-Max nâng cấp còn hướng đến khả năng offroad với chế độ lái Rough Terrain, hệ thống Shift-on-the-Fly 4WD, khóa vi sai cầu sau, giúp tăng độ bám đường, dễ dàng vượt qua các địa hình xấu. Xe có khả năng lội nước sâu 800 mm.