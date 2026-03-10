Giá xăng dầu hôm nay 10/3: Bất ngờ quay đầu giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh và mất mốc trên 100 USD/thùng sau khi có thông tin về khả năng Mỹ sẽ kết thúc sớm cuộc xung đột với Iran.

Trong bài phát biểu vào rạng sáng 9/3, Tổng thống Trump ám chỉ "cuộc xung đột ở Iran sẽ sớm chấm dứt", khi Mỹ đã đạt được nhiều thành công đáng kể, cũng như tiêu diệt được nhiều người trong ban lãnh đạo của Iran. Ông Trump nói rằng Mỹ có thể tuyên bố chiến dịch quân sự chống lại Iran là thành công, nhắc lại những tuyên bố về việc liên minh Mỹ và Israel đã phá hủy hải quân, không quân và chương trình tên lửa của Iran.

Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào ngày 28/2, giá dầu Brent đã tăng tới 65%, trong khi WTI tăng khoảng 78%. Diễn biến giá dầu cũng chịu tác động từ việc ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm kế nhiệm cha mình, giáo chủ Ali Khamenei, trở thành Lãnh tụ Tối cao của Iran.

Giá dầu thế giới hôm nay

Theo các nhà phân tích, thị trường đã thu hẹp mức tăng từ đỉnh trong phiên do lo ngại giá năng lượng tăng mạnh có thể làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu và ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, các ngân hàng trung ương thường phải nâng lãi suất nhằm kiểm soát giá cả, kéo theo chi phí vay vốn tăng và có thể làm suy giảm nhu cầu năng lượng.

Theo các nguồn tin thị trường, Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã bắt đầu cắt giảm sản lượng tại hai mỏ dầu. Các nhà phân tích cho biết tuần trước họ cũng dự báo nhiều nhà sản xuất lớn khác trong OPEC, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iraq và Kuwait, có thể sớm giảm sản lượng khi năng lực lưu trữ dầu dần thu hẹp.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 7/3, giá xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít, không cao hơn 25.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 4.707 đồng/lít, không cao hơn 27.047 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, không cao hơn 30.239 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, không cao hơn 35.091 đồng/lít, dầu mazut tăng 3.831 đồng/kg, không cao hơn 21.327 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.