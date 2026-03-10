5 cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại Australia, được cấp thị thực nhân đạo

(VTC News) -

Theo CNN, ít nhất bảy cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Iran tham dự Asian Cup nữ đã rời khách sạn của đội, trong đó năm người đã nộp đơn xin tị nạn lên Cảnh sát Liên bang Úc.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết năm cầu thủ đã được cấp thị thực nhân đạo và được chuyển tới một địa điểm an toàn. Ông đồng thời xác nhận đã nhận được cuộc gọi vào sáng sớm từ Tổng thống Mỹ về vấn đề này.

“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các vận động viên khác của đội nếu họ cần. Quyết định hoàn toàn thuộc về họ, nhưng nếu cần giúp đỡ, Australia luôn sẵn sàng”, ông Albanese nói trong cuộc họp báo ngày 10/3.

Iran đã bị loại khỏi Cúp bóng đá nữ châu Á sau khi thua cả ba trận vòng bảng. (Nguồn: Getty Images)

Sự việc diễn ra trong bối cảnh đội tuyển nữ Iran vừa kết thúc hành trình tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Á tổ chức ở Australia. Theo lịch trình thông thường, các cầu thủ sẽ trở về nước sau khi đội tuyển bị loại khỏi giải. Tuy nhiên, một số thành viên của đội vẫn đang ở lại Australia sau thất bại trước Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Australia về tình hình của các cầu thủ Iran và hoan nghênh việc Canberra hỗ trợ họ. Ông kêu gọi chính phủ Australia xem xét cấp quy chế tị nạn cho các cầu thủ Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/3, ông Trump cho rằng Canberra nên cho phép các cầu thủ ở lại, đồng thời nói Mỹ sẵn sàng tiếp nhận họ nếu Australia không làm như vậy: "Thưa Thủ tướng, đừng làm vậy, hãy cho họ tị nạn. Mỹ sẽ tiếp nhận họ nếu ông không làm. Cảm ơn ông đã quan tâm đến vấn đề này".

Chưa đầy hai giờ sau, ông Trump tiếp tục đăng tải thông điệp khác, cho biết “năm người đã được thu xếp ổn thoả”, đồng thời ca ngợi Thủ tướng Australia Anthony Albanese vì đã xử lý vấn đề này.

"Tôi vừa trao đổi với Thủ tướng Australia Anthony Albanese về đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Iran. Ông ấy đang lo liệu việc đó! Năm cầu thủ đã được hỗ trợ, và những người còn lại đang cũng đang được thu xếp", ông Trump viết.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho biết đang theo dõi tình hình và duy trì liên lạc với các bên liên quan, bao gồm Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các cơ quan chức năng của Australia, nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên của đội tuyển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 cho rằng cuộc chiến với Iran có thể kết thúc sớm, giữa bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ hai.