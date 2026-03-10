Nỗi lo an cư của cử tri TP.HCM và cam kết đồng hành của ứng viên 9X

(VTC News) -

Trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn liên tục tăng cao, câu chuyện “an cư” ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của nhiều người lao động. Với không ít gia đình trẻ tại TP.HCM, việc sở hữu một căn nhà ổn định vẫn là mục tiêu khó đạt được khi thu nhập chưa theo kịp tốc độ tăng của thị trường bất động sản.

Bởi vậy, khi các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI trình bày chương trình hành động trước cử tri, những giải pháp liên quan đến nhà ở cho người lao động, nhà ở xã hội hay cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Trong số các ứng viên tại TP.HCM, Nguyễn Thế Duy (SN 1994) - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex, là một trong những gương mặt trẻ được chú ý khi đề cập trực tiếp đến bài toán “an cư” của người lao động trong chương trình hành động của mình.

Cam kết của ứng viên 9X

Trong quá trình tham gia các dự án phát triển công nghiệp - đô thị, ông Nguyễn Thế Duy cho biết điều khiến ông ấn tượng sâu sắc không chỉ là quy mô đầu tư hay những công trình hạ tầng hiện đại, mà chính là giá trị xã hội mà các dự án đó mang lại cho người dân.

Ông Nguyễn Thế Duy trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Theo ông, khi chứng kiến những khu nhà ở dành cho công nhân được hình thành, nơi hàng nghìn gia đình có thể ổn định cuộc sống, ông càng nhận thấy rõ ý nghĩa của việc phát triển hạ tầng an sinh.

Đối với ông Duy, một công trình hạ tầng thực sự có giá trị không chỉ nằm ở những con số đầu tư hay kiến trúc hiện đại, mà ở việc nó mang lại điều gì cho đời sống của người dân.

Những khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ được phát triển theo mô hình tích hợp không chỉ tạo ra việc làm cho người lao động, mà còn mở ra cơ hội để họ có thể sinh sống ổn định, nuôi dạy con cái và gắn bó lâu dài với địa phương.

Chính từ những trải nghiệm thực tế đó, trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Duy xác định một trong những ưu tiên hàng đầu là phát triển hạ tầng an sinh, đặc biệt là nhà ở xã hội dành cho người lao động.

Theo ông, nhà ở không chỉ là nhu cầu cơ bản của mỗi gia đình mà còn là yếu tố then chốt để giữ chân lực lượng lao động tại các đô thị công nghiệp.

“Nếu không có nơi ở ổn định, mọi chiến lược về đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực hay kinh tế xanh đều khó có thể bền vững”, ông Duy chia sẻ.

Từ góc nhìn của một người trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển hạ tầng và đô thị, ông cho rằng một trong những nút thắt lớn hiện nay là cơ chế và thủ tục đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc.

Trong khi nhu cầu về nhà ở dành cho công nhân và người thu nhập thấp ngày càng lớn, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn do quy trình thủ tục phức tạp và kéo dài.

Vì vậy, ông Duy cho rằng cần nghiên cứu cơ chế đặc thù hoặc khung pháp lý riêng cho nhà ở xã hội, tách biệt với các dự án nhà ở thương mại.

Theo ông, nếu thủ tục được đơn giản hóa và minh bạch hơn, thời gian triển khai các dự án nhà ở xã hội có thể rút ngắn tới khoảng 50%, từ đó giúp tăng nhanh nguồn cung nhà ở dành cho người lao động.

Bên cạnh đó, ứng viên trẻ cũng cho rằng vấn đề nhà ở cần được đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển đô thị, nơi các yếu tố như giao thông, y tế, giáo dục và môi trường sống được phát triển đồng bộ.

Ông đề xuất cần thúc đẩy các mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, đồng thời xây dựng các khu công nghiệp theo hướng sinh thái và bền vững.

Theo ông Duy, một thành phố đáng sống không chỉ là nơi có hạ tầng hiện đại, mà còn là nơi người dân - đặc biệt là người lao động có thể tiếp cận nhà ở, dịch vụ giáo dục, y tế và các tiện ích xã hội với chi phí hợp lý.

Ứng viên trẻ Nguyễn Thế Duy giao lưu, chia sẻ thông tin với cử tri trong các buổi tiếp xúc.

Từ góc nhìn của một doanh nhân trẻ, ông cho biết quyết định tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội xuất phát từ mong muốn đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Theo ông, khi chính sách được xây dựng rõ ràng và minh bạch, các dự án phát triển sẽ được triển khai nhanh hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

“Tôi mong muốn có thể góp tiếng nói từ thực tiễn để hoàn thiện chính sách, giúp những chương trình phát triển hạ tầng và an sinh xã hội đến với người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn”, ông Duy chia sẻ về động lực tham gia ứng cử.

Cử tri gửi gắm nỗi lo an cư

Những nội dung liên quan đến nhà ở xã hội và hạ tầng an sinh trong chương trình hành động của ứng viên Nguyễn Thế Duy đã nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri tại TP.HCM.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường An Phú, nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh khu vực phát triển nhanh về công nghiệp và đô thị, các vấn đề như hạ tầng giao thông, điều kiện sống và nhà ở cho người lao động ngày càng trở nên cấp thiết.

Cử tri Nguyễn Trung Huy, đại diện cử tri địa phương cho biết, qua theo dõi tiểu sử và chương trình hành động của ứng viên Nguyễn Thế Duy, ông nhận thấy nhiều nội dung thiết thực đã được đề cập, từ phát triển hạ tầng giao thông, quan tâm đến nhà ở xã hội cho người lao động đến việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Theo ông Huy, đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với cuộc sống của người dân trong bối cảnh khu vực đang phát triển nhanh.

Cử tri Nguyễn Trung Huy (phường An Phú) gửi gắm nỗi lo an cư tới ứng viên trẻ.

“Chúng tôi nhận thấy đây đều là những nội dung rất thiết thực. Cử tri mong muốn nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông Duy sẽ tiếp tục bám sát những kiến nghị này, đặc biệt là việc đầu tư hạ tầng giao thông và quan tâm đến nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp”, ông Huy bày tỏ.

Cũng theo ông Huy, trong quá trình phát triển của các đô thị lớn, lực lượng lao động đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu điều kiện sống của họ không được bảo đảm, đặc biệt là về nhà ở, thì sự phát triển đó sẽ khó bền vững.

Do đó, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ là chính sách an sinh mà còn là giải pháp để duy trì nguồn nhân lực cho các đô thị công nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Huy cũng kỳ vọng ứng viên trẻ Nguyễn Thế Duy và các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử sẽ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với người dân, thường xuyên lắng nghe và phản ánh kịp thời những kiến nghị của cử tri.

Theo các ý kiến của cử tri tại hội nghị, sự phát triển của thành phố cần đi đôi với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người lao động đang trực tiếp đóng góp cho sự phát triển kinh tế.

Câu chuyện an cư của người lao động vì thế không chỉ là vấn đề riêng của từng gia đình, mà còn liên quan trực tiếp đến tương lai phát triển của các đô thị lớn. Khi người lao động có điều kiện sống ổn định, họ sẽ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với thành phố, từ đó góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Với những ứng viên trẻ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cử tri kỳ vọng họ sẽ mang đến những góc nhìn mới và những giải pháp thiết thực hơn đối với các vấn đề của đời sống.

Những cam kết được đưa ra trong chương trình hành động của các ứng viên hôm nay cũng chính là cơ sở để cử tri gửi gắm niềm tin rằng tiếng nói của mình sẽ được lắng nghe trong các quyết sách của Quốc hội trong thời gian tới.