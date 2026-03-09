Phụ nữ tham gia các cơ quan dân cử: Thách thức cũ trong kỷ nguyên mới

Nhằm trao đổi và làm rõ những vấn đề đặt ra đối với sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức tọa đàm “Phụ nữ tham gia các cơ quan dân cử: Thách thức cũ trong bối cảnh mới”.

Tham gia tọa đàm có ba khách mời: bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; GS.TS Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; và bà Phạm Thị Kiều Loan, Quản lý Chương trình về Giới của UNDP tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, các chuyên gia nhận định, sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn trong giai đoạn tới. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, việc bảo đảm sự tham gia đầy đủ và thực chất của phụ nữ trong các cơ quan dân cử không chỉ góp phần nâng cao tính đại diện, mà còn giúp quá trình xây dựng chính sách phản ánh đa dạng góc nhìn và nhu cầu của xã hội.

Dù đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo và cơ quan dân cử vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Vì vậy, thúc đẩy quyền tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử không chỉ là vấn đề về cơ cấu hay tỷ lệ, mà còn là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị, bảo đảm các quyết sách ngày càng sát với thực tiễn và lợi ích chung của người dân.