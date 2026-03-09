Xót xa 2 nữ sinh Gia Lai mất cha mẹ trong 2 ngày, cộng đồng chung tay giúp đỡ

(VTC News) -

Chiều 9/3, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức thăm hỏi, động viên và trao nguồn hỗ trợ của cộng đồng cho hai chị em Võ Thu Ngân (17 tuổi) và Võ Bảo Châu (14 tuổi), trú tại tổ 20A, khu phố 27, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi vừa mất cả cha và mẹ trong vòng 2 ngày.

Chính quyền, đoàn thể và cộng đồng tại Gia Lai hỗ trợ hoàn cảnh thương tâm mất cả cha lẫn mẹ của hai nữ sinh Thu Ngân và Bảo Châu (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)

Trước đó, ngày 5/8/2025, mẹ của Thu Ngân và Bảo Châu là bà Lê Thị Năm (45 tuổi), mắc bệnh ung thư qua đời.

Sau khi tổ chức lễ tang cho mẹ, ngày 6/8, gia đình đưa thi thể bà Năm đi hỏa táng, nhưng khi chưa kịp nhận tro cốt thì cha hai em là ông Võ Tuấn Dũng (53 tuổi) đau buồn quá độ rồi lên cơn đột quỵ và qua đời.

Trước cú sốc nặng nề, mọi thứ như đổ sập trước mắt hai cô gái nhỏ. Bỗng chốc mất cả mẹ lẫn cha trong 2 ngày liên tiếp, hai chị em Ngân và Châu không biết phải sống ra sao.

Được biết, em Võ Thu Ngân đang học lớp 12 Trường THPT Trưng Vương, còn em Võ Bảo Châu đang học lớp 8 Trường THCS Ngô Mây. Theo nhà trường, hai em chăm ngoan, sức học tốt dù hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức thăm hỏi, động viên Thu Ngân và Bảo Châu.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết, trước hoàn cảnh đáng thương này, chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ lo công tác hậu sự cho cha mẹ hai em.

Ngoài ra, phường đã đứng ra vận động các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, nhận đỡ đầu để chăm lo cuộc sống và việc học hành của hai em. "Để đảm bảo nguồn kinh phí lâu dài, địa phương đã phối hợp với gia đình mở sổ tiết kiệm đứng tên hai chị em, giúp các em có điều kiện ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập", bà Hoa thông tin.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các hội đoàn thể phường cũng đang vận động thêm nguồn hỗ trợ và sẽ sớm trao tận tay hai em trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai nhằm động viên tinh thần hai chị em.