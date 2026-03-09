VOV và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hợp tác thời kỳ mới

(VTC News) -

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đã giới thiệu về hành trình hơn 80 năm đầy tự hào của Đài. Từ buổi phát sóng đầu tiên ngày 7/9/1945, VOV đã không ngừng lớn mạnh, trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng hiện đại.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cũng khẳng định vai trò của Đài trong giai đoạn mới khi đóng góp vào "ba trụ cột trọng yếu và thường xuyên hết sức quan trọng của đất nước là: an ninh, quốc phòng và đối ngoại".

Hiện nay, VOV sở hữu đầy đủ các loại hình báo chí (phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử) và 13 cơ quan thường trú tại nước ngoài. Trong thời gian tới, VOV cũng sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới với những nhiệm vụ chính trị quan trọng hơn trong hệ thống các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa VOV và cơ quan ngoại giao sẽ tiếp tục được thắt chặt, hướng đến những mục tiêu mới trong kỷ nguyên mới.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ phát biểu trong buổi tiếp và làm việc với đoàn Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trân trọng những đóng góp to lớn của VOV trong thành công chung của ngành ngoại giao năm 2025 - năm Việt Nam diễn ra hơn 70 hoạt động đối ngoại cấp cao và nâng cấp quan hệ với khoảng 15 đối tác mới.

Thứ trưởng khẳng định: "Sự hợp tác hỗ trợ chặt chẽ giữa các cơ quan đã góp phần vào thành tích chung của các hoạt động đối ngoại, đồng thời thực hiện một cách nghiêm túc nhất quán chủ trương đường lối của Đảng cũng như chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao".

Bà Hằng cũng bày tỏ mong muốn các tân đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ VOV nói chung, phóng viên thường trú của VOV trên toàn thế giới nói riêng để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Đoàn trưởng cơ quan đại diện gồm hơn 20 đại sứ và tổng lãnh sự được tiến cử, bổ nhiệm tại khắp các châu lục đã chia sẻ về kế hoạch phối hợp thực tế. Ông Trịnh Minh Mạnh, được tiến cử bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của VOV khi duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại địa bàn này. Ông nhận định: "Ấn Độ đang là một cường quốc đang nổi lên, mảnh đất này còn rất nhiều dư địa để chúng ta tiếp tục khai thác từ khía cạnh các cơ quan thông tấn báo chí".

Các đại diện cũng cảm ơn sự quan tâm của VOV đến các địa bàn, bày tỏ sẵn sàng phối hợp cụ thể để các nội dung tuyên truyền được đúng, trúng, mong muốn đài có thể sớm mở thêm các cơ quan thường trú tại các địa bàn phù hợp để cung cấp những thông tin đối ngoại kịp thời, thiết thực.

Trong khi đó, đại diện các cơ quan thường trú VOV tại Nhật Bản và Ấn Độ cũng chia sẻ kinh nghiệm phối hợp hiệu quả với các đại sứ quán trong việc phỏng vấn các chính trị gia, học giả quốc tế và đưa tin về hoạt động của cộng đồng người Việt.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai bên cùng cam kết sẽ nỗ lực đổi mới, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.