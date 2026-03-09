+
++
TS Bùi Ngọc Sơn: Vì sao chiến tranh bùng nổ, kinh tế Mỹ lại mạnh lên?
(VTC News) -
TS Bùi Ngọc Sơn cho rằng chiến tranh thường tạo cơ hội để kinh tế Mỹ tăng tốc và củng cố vị thế tài chính toàn cầu.
Thanh Nga
TS Bùi Ngọc Sơn: Vì sao chiến tranh bùng nổ, kinh tế Mỹ lại mạnh lên?
16:39 09/03/2026
VTC NEWS TV
