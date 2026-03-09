5 smartphone chơi game 'mượt', giá chưa tới 8 triệu đồng

(VTC News) -

Trong phân khúc dưới 8 triệu đồng, nhiều smartphone vẫn đủ sức “cân” các tựa game phổ biến nhờ sở hữu chip xử lý khá mạnh, màn hình tần số quét cao và pin dung lượng lớn.

Realme C85 5G - 7,68 triệu đồng

Realme C85 5G có pin lên tới 7000 mAh. (Ảnh: Gadget Match)

Mới bán ra ở Việt Nam, Realme C85 5G là một trong những smartphone giá rẻ nhưng hướng rõ tới nhu cầu giải trí và chơi game.

Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 6300, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB. Cấu hình này đủ đáp ứng các tựa game phổ biến như Liên Quân Mobile, PUBG Mobile ở mức thiết lập trung bình.

Màn hình LCD 6,8 inch độ phân giải HD+ hỗ trợ tần số quét 144Hz giúp thao tác vuốt và chuyển cảnh trong game mượt hơn so với nhiều mẫu cùng tầm giá. Máy cũng có pin 7.000mAh cùng sạc nhanh 45W, phù hợp cho người dùng chơi game trong thời gian dài.

HONOR 400 Lite - 7,68 triệu đồng

Honor 400 Lite có màn hình siêu sáng. (Ảnh: Phone Arena)

HONOR 400 Lite hướng tới nhóm người dùng cần smartphone mỏng nhẹ nhưng vẫn đủ sức chơi game. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,67 inch với độ phân giải 1080 x 2412 Pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa khoảng 3.500 nit.

Thiết bị dùng chip MediaTek Dimensity 7025-Ultra, RAM lên tới 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Theo nhiều thử nghiệm benchmark, cấu hình này đủ khỏe để xử lý tốt các game di động phổ biến ở mức đồ họa trung bình đến khá.

Chưa hết, máy còn có pin 5.230 mAh hỗ trợ sạc nhanh 35W, đảm bảo thời lượng sử dụng ổn định trong ngày. Ngoài ra, camera chính 108MP cũng là điểm cộng cho người dùng thích chụp ảnh.

Xiaomi Redmi Note 15 5G - 6,99 triệu đồng

Xiaomi Redmi Note 15 5G sở hữu camera chính 108MP. (Ảnh: Phone Arena)

Xiaomi Redmi Note 15 5G là đại diện quen thuộc trong phân khúc tầm trung. Dòng Redmi Note 15 được Xiaomi tập trung vào độ bền và hiệu năng với màn hình khoảng 6,77 inch cùng camera tối đa 108MP ở các phiên bản tiêu chuẩn.

Máy được trang bị RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, pin dung lượng lớn (5520 mAh) và hỗ trợ 5G. Cấu hình này đủ chạy mượt các tựa game phổ biến như Free Fire, Call of Duty Mobile hay Genshin Impact ở thiết lập đồ họa trung bình.

Vivo V50 Lite - 7,83 triệu đồng

Vivo V50 Lite có thiết kế khá bắt mắt. (Ảnh: Gadget Match)

Vivo V50 Lite được đánh giá là smartphone tầm trung chú trọng thiết kế và pin. Máy có màn hình AMOLED 6,77 inch, độ phân giải Full HD+ và tần số quét cao - 120Hz, giúp hiển thị mượt khi chơi game.

Thiết bị dùng RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB và pin lên tới 6.500mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W. Dung lượng pin lớn giúp máy duy trì thời gian chơi game dài hơn so với nhiều đối thủ trong phân khúc.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G - 7,22 triệu đồng

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G đang được giảm giá. (Ảnh: Phone Arena)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G là mẫu smartphone có hiệu năng nổi bật trong phân khúc tầm trung. Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 7300 Ultra, RAM 8GB và bộ nhớ trong 128GB, đủ khỏe để chơi mọi game di động phổ biến.

Đáng chú ý, thiết bị sở hữu màn hình AMOLED cong 6,67 inch độ phân giải cao, tần số quét 120Hz. Nhờ GPU mạnh hơn so với nhiều “đối thủ” cùng tầm giá, máy có thể chạy mượt các game nặng ở mức thiết lập khá. Ngoài hiệu năng, Redmi Note 14 Pro 5G còn có camera chính 200MP, pin khoảng 5.110mAh và sạc nhanh 45W, cho trải nghiệm chụp ảnh và sử dụng lâu dài.