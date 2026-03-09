Đóng

Iran phóng mưa hỏa lực, 60% nhắm thẳng vào Mỹ

(VTC News) -

Iran tuyên bố dồn 60% hỏa lực tên lửa và UAV vào các căn cứ, lợi ích của Mỹ tại Trung Đông, 40% còn lại nhắm vào Israel.

THÙY DƯƠNG
