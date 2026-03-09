+
++
Iran phóng mưa hỏa lực, 60% nhắm thẳng vào Mỹ
(VTC News) -
Iran tuyên bố dồn 60% hỏa lực tên lửa và UAV vào các căn cứ, lợi ích của Mỹ tại Trung Đông, 40% còn lại nhắm vào Israel.
THÙY DƯƠNG
Tin mới
Nam ca sĩ Việt đang hát thì đạo cụ bốc cháy, khán giả 'thót tim'
14:36 09/03/2026
Sao Việt
Bỏ hình thức thi IELTS trên giấy từ giữa năm 2026
14:33 09/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Giá USD tăng kịch trần, thị trường tự do vượt 27.000 đồng/USD
14:31 09/03/2026
Tài chính
TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp không tăng ca, metro, xe buýt miễn vé ngày bầu cử
14:31 09/03/2026
Chính trị
Trấn Thành quay phim cùng Park Bo Gum, báo Hàn dành lời khen đặc biệt
14:31 09/03/2026
Sao Việt
Nước đỗ đen rang có tác dụng gì với sức khỏe?
14:30 09/03/2026
Tư vấn
Tết Hàn thực 2026 là ngày bao nhiêu Dương lịch?
14:30 09/03/2026
Gia đình
Iran phóng mưa hỏa lực, 60% nhắm thẳng vào Mỹ
14:30 09/03/2026
VTC NEWS TV
Sà lan đâm cầu ở Đồng Nai gây thiệt hại lớn, đề nghị xem xét khởi tố vụ án
14:28 09/03/2026
Tin nhanh 24h
Nguyên nhân khiến loạt người ngộ độc sau ăn bánh mì ở Vũng Tàu
14:17 09/03/2026
Tin tức
Bộ Công Thương đề xuất trích Quỹ bình ổn khi giá xăng dầu tăng trên 20% tháng
14:15 09/03/2026
Thị trường
Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 9/3/2026 - XSPY 9/3
14:00 09/03/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 9/3/2026 - XSDT 9/3
14:00 09/03/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 9/3/2026 - XSCM 9/3
14:00 09/03/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 9/3/2026 - XSHCM 9/3
14:00 09/03/2026
Xổ số miền Nam
XSMN 9/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/3/2026
14:00 09/03/2026
Xổ số miền Nam
Nỗi khổ tài xế công nghệ 'dài cổ' chờ 20 phút vì khách đang trang điểm
14:00 09/03/2026
Ý kiến
Điều ít biết về tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei
13:45 09/03/2026
VTC NEWS TV
Băng rừng, vượt thác đi bầu cử sớm ở xã Trường Sơn, Quảng Trị
13:36 09/03/2026
VTC NEWS TV
Uống nước lá ổi hàng ngày có tác dụng gì?
13:30 09/03/2026
Tư vấn
Mùa Chay năm 2026 bắt đầu và kết thúc khi nào?
13:30 09/03/2026
Chuyện bốn phương
Xăng sinh học E10 có thể được triển khai sớm hơn 1/6
12:16 09/03/2026
Thị trường
Honda cam kết thúc đẩy di chuyển xanh tại Việt Nam
12:15 09/03/2026
Giao thông xanh
Israel mở đợt tấn công mới nhằm vào Iran và thủ đô Lebanon
12:12 09/03/2026
Thời sự quốc tế
Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 21/2 đến 27/2
12:11 09/03/2026
Lá lành đùm lá rách
Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ 14/2 đến 20/2
12:08 09/03/2026
Lá lành đùm lá rách
Công an Hà Nội điều tra vụ 2 cô gái tố bị hành hung sau tranh cãi tiền gửi xe
12:02 09/03/2026
Bản tin 113
Danh tính kẻ kéo lê cô gái trẻ trên đường ngày 8/3 ở Hải Phòng
11:58 09/03/2026
Bản tin 113
Mỹ có đủ sức hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz giữa rừng tên lửa, UAV Iran?
11:57 09/03/2026
Quân sự
Hoà Minzy tiết lộ bất ngờ về bạn trai quân nhân, lý do giữ kín chuyện tình cảm
11:53 09/03/2026
Sao Việt