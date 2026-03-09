Mùa Chay năm 2026 bắt đầu và kết thúc khi nào?

(VTC News) -

Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, mùa Chay là khoảng thời gian phụng vụ đặc biệt dành cho việc sám hối và chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Phục sinh. Đây là giai đoạn quan trọng trong năm phụng vụ, kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro và kết thúc trước Thánh lễ Tiệc ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh.

Mùa Chay 2026 bắt đầu và kết thúc khi nào?

Theo lịch phụng vụ năm 2026, mùa Chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro ngày 18/2 và kết thúc trước Thánh lễ Tiệc ly chiều thứ Năm Tuần Thánh ngày 2/4.

Tuy nhiên, trong năm 2026 có một điểm đặc biệt khi thứ Tư lễ Tro trùng với mùng 2 Tết Bính Ngọ. Vì lý do này, Hội đồng Giám mục Việt Nam thông báo dời việc cử hành Thánh lễ về lễ Tro, bao gồm các nghi thức làm phép tro, xức tro và giữ chay kiêng thịt, sang thứ Sáu ngày 20/2 Dương lịch.

Mùa Chay là khoảng thời gian phụng vụ đặc biệt dành cho việc sám hối và chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Phục sinh. (Ảnh: Hội đồng Giám mục Việt Nam)

Dù việc cử hành Thánh lễ được chuyển sang ngày khác, các giờ Kinh Phụng vụ vẫn phải đọc đúng theo ngày thứ Tư lễ Tro theo lịch phụng vụ của Giáo hội.

Năm 2026, người Công giáo sẽ giữ chay và kiêng thịt vào hai ngày đặc biệt là thứ Sáu lễ Tro 20/2 và thứ Sáu Tuần Thánh 3/4.

Những điều cần biết về mùa Chay

Trong suốt mùa Chay, các tín hữu được mời gọi thực hành bốn việc đạo đức quan trọng gồm sám hối, ăn chay hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái. Đây là những phương thế giúp người tín hữu canh tân đời sống đức tin và hướng lòng về Thiên Chúa.

Việc giữ chay không chỉ mang ý nghĩa tiết chế trong ăn uống, mà còn hướng con người đến đời sống cầu nguyện và chiêm niệm sâu xa hơn. Khi nhìn nhận sự giới hạn và yếu đuối của bản thân, tín hữu khiêm tốn xin Thiên Chúa tha thứ và tìm kiếm sự hoán cải. Vì vậy, việc chay tịnh cũng được xem là một hình thức đền tội và từ bỏ tội lỗi, đồng thời chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng để mừng lễ Phục sinh.

Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo Việt Nam, vào mùa Chay nhất là trong Tuần Thánh, giáo dân rất coi trọng việc nguyện ngắm. Suốt mùa Chay, trong các nhà thờ hằng ngày chiều chiều vang lên những lời ngắm, câu than những sự thương khó của Đức Chúa Giêsu như: Ngắm rằng, ngắm dấu đanh, ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

Suốt mùa Chay, trong các nhà thờ hằng ngày chiều chiều vang lên những lời ngắm, câu than sự thương khó Đức Chúa Giêsu. (Ảnh: Tổng Giáo phận Hà Nội)

Trong phụng vụ mùa Chay, tro là biểu tượng nổi bật và giàu ý nghĩa thiêng liêng. Tro diễn tả sự ăn năn, hoán cải và đổi mới đời sống nội tâm, được biểu lộ qua dấu chỉ bên ngoài là nghi thức xức tro trên đầu các tín hữu.

Vào thứ Tư lễ Tro, người tín hữu được nhắc nhớ về thân phận của con người trước Thiên Chúa. Khi nhận tro trên đầu, họ được nhắc rằng “con người là tro bụi và sẽ trở về bụi tro”, từ đó ý thức sâu sắc hơn về đời sống đức tin và sự hoán cải.

Mùa Chay kết thúc khi Giáo hội bước vào những ngày cao điểm của Tuần Thánh. Vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội cử hành Thánh lễ tưởng niệm bữa Tiệc ly của Chúa Giêsu, nhằm nhắc nhớ việc Ngài thiết lập Bí tích Thánh thể, trung tâm đời sống phụng vụ của Giáo hội.