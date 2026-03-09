Ông Trump: Mỹ và Israel sẽ quyết định thời điểm kết thúc chiến sự Iran

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thời điểm chấm dứt cuộc chiến với Iran sẽ được Washington đưa ra trên cơ sở tham vấn với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, gọi đây là quyết định “mang tính chung” giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo ở Palm Beach, bang Florida, Mỹ, ngày 29/12/2025. (Ảnh tư liệu: AP/Alex Brandon)

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ The Times of Israel, ông Trump cho biết:

“Tôi cho rằng đó là quyết định chung, ở một mức độ nhất định. Chúng tôi đã trao đổi với nhau. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp, nhưng mọi yếu tố đều sẽ được cân nhắc”.

Theo The Times of Israel, khi được hỏi về việc Iran bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới thay ông Ali Khamenei bị ám sát, ông Trump từ chối bình luận. Tổng thống Mỹ chỉ nói ngắn gọn: “Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng kêu gọi Tổng thống Israel Isaac Herzog ân xá cho Thủ tướng Netanyahu, người đang bị xét xử trong một vụ án tham nhũng.

“Bibi Netanyahu nên được ân xá ngay lập tức. Tôi nghĩ ông ấy (Herzog) đang làm điều rất tệ khi không làm vậy. Chúng tôi muốn Bibi tập trung vào cuộc chiến, chứ không phải vào một vụ xét xử vô lý”, ông Trump nói, sử dụng biệt danh “Bibi” khi nhắc tới Thủ tướng Israel.

Ông Netanyahu hiện đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm – những cáo buộc mà ông nhiều lần bác bỏ.

Xung đột Israel - Mỹ và Iran hiện đã bước sang ngày thứ 10. Khủng hoảng eo biển Hormuz ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu khi giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ năm 2022, do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Iran cảnh báo các cuộc tấn công của Israel nhằm vào kho nhiên liệu và cơ sở năng lượng đã đẩy chiến sự sang “giai đoạn mới”, đồng thời đe dọa trả đũa vào hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông.