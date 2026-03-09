Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm gần 2 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 10h20, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 180,1 - 183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 180,1 - 183,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 1,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo xu hướng thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 5.113 USD/ounce, giảm 60 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng suy giảm khi nhà đầu tư thường chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố kinh tế vĩ mô như giá năng lượng, biến động tiền tệ và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng cao, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát quay trở lại. Giá dầu tăng có thể lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế toàn cầu thông qua chi phí vận chuyển và sản xuất cao hơn. Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải giữ chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc trung lập, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Theo The Economic Times, một nguyên nhân chính khiến giá vàng không tăng cao là đồng USD đang mạnh lên khi các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư cũng chốt lời sau khoảng thời gian giá vàng tăng trước đó.

Giá vàng trong nước giảm gần 2 triệu đồng/lượng. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Trong khi đó, lý giải việc dù chiến sự tại Trung Đông leo thang, nhưng giá vàng trong nước và thế giới đều giảm, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, nguyên nhân đầu tiên là do áp lực chốt lời. Trong thời gian gần đây, vàng thế giới và vàng trong nước đều đã có giai đoạn tăng mạnh, thậm chí tiến sát hoặc chạm các mức cao nhất trong lịch sử. Khi một tài sản tăng nhanh và liên tục, áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư là điều gần như tất yếu.

Nhiều quỹ đầu tư lớn thường lựa chọn thời điểm thị trường xuất hiện các tin tức lớn để hiện thực hóa lợi nhuận đã tích lũy trước đó. Trong cách vận hành của thị trường tài chính, điều này không phải là hiện tượng bất thường. Thực tế cho thấy, nhiều thời điểm giá vàng tăng mạnh trước khi căng thẳng leo thang, và khi thông tin chính thức xuất hiện, thị trường lại bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Một yếu tố khác khiến vàng giảm giá là do sự phục hồi của đồng USD trong ngắn hạn. Khi môi trường toàn cầu trở nên bất ổn, dòng tiền quốc tế thường tìm đến các tài sản có tính thanh khoản cao, trong đó, đồng USD vẫn giữ vai trò trung tâm của hệ thống tài chính toàn cầu.

Một yếu tố khác thường ít được chú ý theo ông Huy là nhu cầu thanh khoản của các tổ chức đầu tư lớn. Khi rủi ro toàn cầu gia tăng, nhiều quỹ đầu tư có xu hướng tái cơ cấu danh mục, giảm bớt các tài sản đã tăng mạnh để tăng tỷ trọng tiền mặt.

Trong giai đoạn đầu của những biến động lớn, việc bán ra vàng để đảm bảo khả năng thanh khoản là điều từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Sau khi thị trường ổn định hơn, dòng vốn mới có thể quay trở lại các tài sản trú ẩn như vàng.

Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, theo ông Huy, thị trường vàng còn chịu tác động đáng kể từ các yếu tố kỹ thuật. Khi giá đạt đến những vùng cao kỷ lục, nhiều hệ thống giao dịch tự động hoặc các quỹ đầu tư định lượng có thể kích hoạt lệnh bán khi một số ngưỡng kỹ thuật bị phá vỡ.

Điều này có thể khiến đà điều chỉnh diễn ra nhanh hơn so với kỳ vọng của nhà đầu tư thông thường. Tuy nhiên, đây chủ yếu là phản ứng ngắn hạn của thị trường, mang tính kỹ thuật nhiều hơn là phản ánh sự thay đổi trong nền tảng dài hạn của vàng.

"Dù giá vàng có những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, các yếu tố hỗ trợ dài hạn đối với kim loại quý chưa thay đổi đáng kể. Bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương, cùng triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu trong thời gian tới vẫn là những yếu tố có thể duy trì vai trò quan trọng đối với thị trường vàng", ông Huy nhấn mạnh.