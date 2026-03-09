XSMN 9/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 9/3/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 9/3. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 2 ngày 9/3/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 9/3 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 9/3/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 7/3/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 7/3/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 7/3/2026, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 7/3, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 7/3/2026.

- Dò số miền Nam ngày 6/3/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 6/3/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 6/3/2026, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 6/3, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/3/2026.

- Dò số miền Nam ngày 5/3/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 5/3/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 5/3/2026, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 5/3, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 5/3/2026.

- Dò số miền Nam ngày 4/3/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/3/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/3/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/3, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/3/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được tổ chức quay thưởng ở đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) tiến hành mở thưởng ở đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ở đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) phụ trách.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện bởi đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng ở đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số ở đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) được tổ chức quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL), Tiền Giang (XSTG).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Tờ vé trúng thưởng phải được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết và các thông tin in trên vé cần trùng khớp với kỳ quay thưởng tương ứng. Ngoài ra, dãy số trên vé phải trùng với một trong các giải đã được công bố trong kết quả quay thưởng.

- Bên cạnh đó, vé số phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chắp vá và vẫn còn trong thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể mang vé số đến công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Nhiều người thường chọn đổi thưởng tại đại lý vì nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, khi nhận tiền theo cách này, người trúng thưởng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý như một dạng phí dịch vụ. Mức phí thường dao động khoảng từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng khu vực.

- Trong trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ được nhận đầy đủ số tiền sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.