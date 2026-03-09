(VTC News) -

Phát biểu tại hội nghị "Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thời kỳ mới" do Bộ Công Thương tổ chức sáng 9/3, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho rằng, Thông tư 50 của Bộ Công Thương quy định từ 1/6 bắt buộc phải sử dụng xăng E5 hoặc E10, nhưng hiệu lực thông tư lại từ 1/1/2026 nên về mặt pháp luật, các công ty hoàn toàn có khả năng triển khai từ thời điểm này, chứ không nhất thiết phải chờ đến 1/6.

Và thực tế, một số doanh nghiệp đầu mối lớn đã bắt đầu bán xăng E10 từ 1/8/2025. Đáng chú ý, PVOIL đang ký nhiều hợp đồng mua etanol từ nước ngoài và sẽ tiến hành pha trộn để đưa xăng E10 một cách rộng rãi ra thị trường ngay trong tháng 3. Do vậy, trong tháng 3, PVOIL đã đưa xăng E10 dồn dập ra bán.

"Chúng ta vẫn đang phụ thuộc 32% nguồn thành phẩm xăng dầu nhập khẩu. Nếu như tính cả lượng dầu thô phải nhập thì chúng ta chỉ đảm bảo chưa đến 50% là nguồn cung xăng dầu trong nước. Do vậy, nếu chúng ta chủ động nguồn cung ethanol, rõ ràng sẽ giảm được áp lực trong vấn đề nhập khẩu dầu thô cũng như sản phẩm xăng dầu thành phẩm vốn đang bị phụ thuộc rất lớn vào sự bất ổn xung đột ở Trung Đông. Việc đưa xăng E10 vào thị trường vì thế càng sớm càng tốt, sẽ giảm áp lực trong vấn đề xăng khoáng do đã thay thế được 10% xăng khoáng", ông Tuấn nói.

Xăng sinh học E10 có thể được triển khai sớm hơn 1/6.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nhấn mạnh, chúng ta đã có lộ trình phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học, song 1 tuần trở lại đây có rất nhiều thay đổi liên quan đến thị trường xăng dầu thế giới. Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động do xung đột vũ trang, xăng E10, E15, E20 hoặc cao hơn đã được sử dụng rộng ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Brazil, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan...

Việt Nam đã phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ 2018 và phân phối xăng E10 từ 1/8 năm ngoái. "Thực tế cho thấy chưa nghi nhận bất kỳ trường hợp nào phản ứng tiêu cực của người tiêu dùng về chất lượng xăng E5 và E10 đến hiệu suất hoạt động và ảnh hưởng xấu đến động cơ", ông Tân đánh giá.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/6, toàn bộ xăng khoáng trên thị trường sẽ được pha trộn ethanol theo quy định. Song Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho rằng việc phát triển và sử dụng xăng sinh học cần được thúc đẩy càng sớm càng tốt.

"Dù lộ trình bắt buộc áp dụng từ ngày 1/6, nhưng trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới phức tạp, việc chủ động triển khai sớm phối trộn xăng sinh học ngay từ bây giờ sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đa dạng nguồn cung nhiên liệu", ông Tân cho biết.

Ông Tân cũng cho biết nếu trong quá trình triển khai phát sinh khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp và hiệp hội có thể gửi kiến nghị để cơ quan chức năng của Bộ ghi nhận, phối hợp tháo gỡ, từ đó đưa ra những giải pháp nhanh và phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện đúng lộ trình.

Dự kiến trong tháng 3, Bộ Công Thương sẽ tổ chức kiểm tra sơ bộ các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu nhằm đánh giá việc chuẩn bị và triển khai lộ trình phối trộn xăng sinh học trên thị trường.

Những giải pháp trọng tâm để đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Theo thông tin mới nhất về cung ứng xăng dầu từ Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, tính đến ngày 8/3, hai nhà máy lọc hóa dầu (Dung Quất, Nghi Sơn) sản xuất đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại thị trường trong nước. Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất về cơ bản nguồn dầu thô không bị ảnh hưởng trực tiếp và đủ nguyên liệu dầu thô sản xuất đến hết tháng 4/2026; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nguồn dầu thô có rủi ro do phụ thuộc nguồn dầu từ Kuwait, song hiện tại, lượng tồn kho và các lô hàng đã vận chuyển có thể duy trì sản xuất thời gian tới. Nhà máy cũng đang tích cực tìm phương án bổ sung nguồn.

Đối với nguồn cung nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu khoảng 30% cho nhu cầu tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trong tháng 3/2026, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo nhập khẩu nguồn cung cơ bản đảm bảo. Nhập khẩu xăng dầu sản phẩm tháng 4 dự báo tiếp tục khó khăn do giá tăng và một số nước không khuyến khích xuất khẩu xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng.

Nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được đảm bảo.

Trong bối cảnh này, tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng kiến nghị thực hiện khẩn trương các giải pháp Chính phủ đã cho phép tại Nghị quyết 36 nhằm đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các Nhà máy lọc dầu duy trì hoạt động ở công suất cao.

Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026, đảm bảo đầy đủ nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối, thực hiện nghiêm túc dự trữ xăng dầu theo quy định.

Đồng thời tăng cường phối hợp lực lượng công an, biên phòng kiểm tra thị trường nhất là các khu vực, địa bàn tiêu thụ tăng đột biến và có dấu hiệu đầu cơ để ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá bất hợp lý, xuất khẩu lậu xăng dầu. Chỉ đạo các đầu mối tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu về theo kế hoạch quý I/2026 đã đăng ký.

Bộ Công Thương cần khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án bình ổn giá xăng dầu trình Chính phủ, theo đó tùy từng cấp độ kiến nghị các phương án điều chỉnh tiếp tục các loại thuế, sử dụng quỹ bình ổn giá nhằm bình ổn giá xăng dầu trong nước…

Về nguồn cung, dựa trên các kiến nghị Chính phủ đã cho phép tại Nghị quyết 36, nghiên cứu thực hiện ngay các giải pháp đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Tăng cường tối đa nguồn dầu thô và condensate trong nước nhằm hạn chế ảnh hưởng biến động giá dầu thô và chi phí vận chuyển.

TKV, EVN, PVN chỉ đạo các nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, nhà máy điện đạm, các công trình khai thác khí, dầu áp dụng khoa học kỹ thuật tăng tối đa công suất nhưng cần đảm bảo duy trì an toàn trong vận hành, phòng cháy chữa cháy, nhất là vận hành với công suất cao. Tạo điều kiện thuận lợi đối với ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu, có chính sách lãi suất ưu đãi cho sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng.

Đáng chú ý, tổ công tác cũng cho rằng cần triển khai sớm áp dụng lộ trình nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Trong dài hạn, đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, xây dựng cơ chế dự trữ quốc gia xăng dầu phối hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp; xây dựng cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp. Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng.