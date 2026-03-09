Chàng Tây vỗ bụng đen đét khen món bún bò Huế khiến dân mạng cười bò

(VTC News) -

Clip anh Tây xoa, vỗ bụng, tấm tắc ngợi khen món bún bò Huế khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @bunbohue1999_danang)

Video du khách Tây thể hiện sự mãn nguyện sau khi thưởng thức món bún bò Huế đang gây sốt mạng xã hội TikTok, nhiều người xem đi xem lại vì sự đáng yêu và hài hước.

Trong clip được chủ quán tại Đà Nẵng ghi lại, chàng Tây ăn xong bát bún bò Huế thì đứng dậy lấy giấy ăn lau miệng. Không chỉ vẻ mặt thể hiện sự hài lòng vì được ăn ngon, anh còn đưa tay xoa cái bụng đã tròn lên như biểu thị mình đã no, rồi lại vỗ vào bụng mấy cái như cách khen ngợi người đầu bếp.

Cuối cùng, anh bập bẹ vài lời khen bằng tiếng Việt: "Ngon, rất ngon".

Clip nhanh chóng thu hút được 2 triệu lượt xem, cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận trên TikTok. Nhiều cư dân mạng bị chinh phục bởi sự dễ thương của anh Tây này: "Anh sợ chủ quán không hiểu nên phải vừa nói vừa xoa bụng, vỗ bụng. Ngôn ngữ của cái bụng đúng là loại ngôn ngữ không cần phiên dịch"...

"Gương mặt mãn nguyện đến mức nếu có một chiếc vương miện cho 'Đại sứ Bún bò', chắc chắn nó phải thuộc về anh"; "Anh Tây trong clip đã chứng minh rằng khi bạn đủ no và đủ sướng, mọi ngôn ngữ rắc rối đều trở nên vô nghĩa"; "Ăn đồ ngon như này thì chắc anh chuẩn bị chuyển đổi quốc tịch đến nơi"...

Minh Tài dí dỏm: "Nhìn cái dáng xoa bụng là biết anh này kiếp trước chắc chắn là người gốc Huế rồi, nhưng vì đầu thai nhầm địa chỉ nên giờ phải lặn lội nửa vòng Trái đất sang đây để tìm lại hương vị mẹ nấu. Cái tầm xoa bụng ấy không phải là no bình thường đâu, mà nó là sự thức tỉnh của linh hồn trước một thìa mắm ruốc đấy".

Điệu bộ đáng yêu của anh Tây khiến dân mạng cười bò. (Ảnh chụp màn hình)

Thanh Tùng bình luận: "Anh Tây này quá 'out trình' rồi! Ăn xong không chỉ khen mà còn biết lấy giấy ăn lau mép, xoa bụng đúng quy trình của một dân nghiện ẩm thực vỉa hè thực thụ. Thiếu mỗi bước cầm cái tăm vừa đi vừa xỉa là đủ điều kiện nhập quốc tịch, cấp hộ khẩu ngay tại quán bún bò".

Không ít người xem còn hài hước "lên án" quán bún bò Huế vì đã gây thương nhớ cho vị khách Tây. Trà My viết: "Đề nghị các bác chủ quán lần sau đừng nấu ngon quá như vậy. Nhìn ông anh Tây ưỡn bụng mà tôi lo dùm. Ăn xong bát này về nước là coi như xong đời. Tối anh nằm mơ thấy bún bò, sáng dậy thương nhớ bánh mì heo quay mà nước mắt chảy ròng ròng vì nhớ ẩm thực Việt Nam thì ai chịu trách nhiệm đây?".

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ kỷ niệm hài hước về những khách Tây mê ẩm thực Việt Nam. "Chỗ tôi có ông bạn người Italy, sang đây ăn bánh mỳ rồi nhất quyết không chịu về nước vì sợ 'thương nhớ đồ ăn'. Giờ sáng nào cũng phải làm ly cà phê sữa đá pha phin, ngồi vỉa hè ngắm xe cộ mới chịu làm việc. Ông ấy nói tiếng Việt còn sõi hơn tiếng mẹ đẻ, hễ thấy quán nào treo biển 'đặc sản' là vào ăn thử. Đúng là người Tây nhưng bụng ta mất rồi", Quang Anh chia sẻ.

Hồng Duyên viết: "Ẩm thực Việt mình nó có cái ma lực lạ lắm, khách Tây sang đây lúc đi thì hào hứng khám phá. Ông anh rể người Đức nhà tôi lúc mới sang Việt Nam thì bảo chỉ ăn được salad với steak thôi. Thế mà sau khi bị dụ dỗ là nghiện bún đậu, bún chả luôn. Giờ đây, cứ cuối tuần gặp nhau là lại rủ 'làm tý' mắm tôm".