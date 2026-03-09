Sà lan đâm cầu ở Đồng Nai gây thiệt hại lớn, đề nghị xem xét khởi tố vụ án

(VTC News) -

Ngày 9/3, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu trực tiếp kiểm tra hiện trường sự cố sà lan va chạm vào cầu Đồng Nai Lớn (cầu Ghềnh) tại Km1699+860 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, đoạn qua phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng các đơn vị liên quan nhằm đánh giá mức độ thiệt hại và bàn giải pháp khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến biểu đồ chạy tàu toàn tuyến, gây thiệt hại cho vận tải đường sắt trên 40 tỷ đồng và dự kiến đến ngày 20/3 thiệt hại thêm 140 tỷ đồng.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cầu Ghềnh mới được xây dựng và đưa vào khai thác từ tháng 6/2016. Công trình gồm 3 nhịp dàn thép dạng vòm, mỗi nhịp dài 75 m, hệ thống mố trụ bằng bê tông cốt thép, khổ thông thuyền 50 x 6,5 m.

Trước đó, khoảng 10h17 ngày 6/3, sà lan biển kiểm soát NB-8437, tải trọng 3.339 tấn, do ông Phạm Thanh Bình điều khiển, lưu thông từ thượng lưu về hạ lưu sông Đồng Nai đã va chạm vào khoang số 5 của nhịp số 2 cầu Ghềnh.

Cú va chạm khiến kết cấu dàn thép của cầu bị biến dạng, nhiều bản nút bị ảnh hưởng, một số bu lông gối cầu bị đứt, gối cầu xê dịch khoảng 25 mm và tuyến ray trên cầu bị lệch khoảng 320 mm. Sự cố cũng khiến một người đi xe máy trên lề bộ hành của cầu bị thương.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ngành đường sắt phong tỏa khu gian Biên Hòa - Dĩ An để đảm bảo an toàn chạy tàu, đồng thời tổ chức cảnh giới và bảo vệ hiện trường. Sà lan gây tai nạn được di dời khỏi khu vực cầu vào khoảng 11h cùng ngày.

Ban chỉ đạo khắc phục sự cố tại hiện trường được thành lập khẩn cấp với sự tham gia của các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công có kinh nghiệm trong lĩnh vực cầu đường sắt. Các đơn vị tiến hành kiểm định, đánh giá hiện trạng công trình và xây dựng nhiều phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn và sớm khôi phục hoạt động chạy tàu.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ba phương án sửa chữa đã được đưa ra xem xét.

Phương án thứ nhất là tháo dỡ nhịp cầu N2 bị hư hỏng, dịch chuyển nhịp N3 sang vị trí nhịp N2 và lắp đặt ba nhịp cầu tạm. Với phương án này, dự kiến sau khoảng 25 ngày có thể thông tàu với tốc độ hạn chế 5 km/h, sau đó tiếp tục sản xuất và lắp đặt dầm mới để khôi phục hoàn toàn trạng thái kỹ thuật của cầu, thời gian khoảng 60 ngày.

Phương án thứ hai là phân luồng giao thông thủy sang nhịp N1, xây dựng trụ tạm và gia cố nhịp N2 để đảm bảo an toàn chạy tàu. Thời gian dự kiến thông tàu khoảng 15 ngày, sau đó tiếp tục thay thế dầm mới.

Phương án thứ ba là gia cố tạm thời các thanh dầm bị biến dạng tại các khoang 4, 5 và 6 của nhịp N2 bằng các thanh dầm thép chữ I dài 8 m, liên kết bằng bản mã và bu lông cường độ cao, kết hợp hàn gia cường tại các nút dầm nhằm tăng khả năng chịu lực của kết cấu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu khôi phục nhanh cầu Ghềnh và xem xét khởi tố vụ án điều tra vụ việc.

Sau khi phân tích, Ban chỉ đạo hiện trường thống nhất lựa chọn phương án thứ ba vì có thể khôi phục giao thông đường sắt trong thời gian nhanh nhất. Theo kế hoạch, nếu triển khai thuận lợi, tuyến đường sắt qua cầu Ghềnh có thể được thông tàu tạm thời với tốc độ tối thiểu 5 km/h trước 10h ngày 12/3.

Sự cố đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngay sau khi xảy ra sự cố, nhiều đoàn tàu khách và tàu hàng phải dừng chạy qua khu gian Biên Hòa - Dĩ An, buộc ngành đường sắt điều chỉnh biểu đồ chạy tàu trên toàn tuyến.

Đối với vận tải hành khách, mỗi ngày phải hủy 2 đoàn tàu khách Thống Nhất và 6 đoàn tàu khách khu đoạn. Đến sáng 8/3, đã có hơn 10.000 vé tàu bị hủy, trung bình khoảng 2.000 vé/ngày.

Ngành đường sắt cũng tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, phục vụ khoảng 9.000 lượt khách của 23 đoàn tàu. Ngoài ra, 18 đoàn tàu chuyển tải từ ga Sài Gòn đến ga Dĩ An được bố trí để giảm thiểu ảnh hưởng cho hành khách.

Đối với vận tải hàng hóa, mỗi ngày phải bãi bỏ 3 đôi tàu hàng chuyên tuyến và 2 đoàn tàu hàng khu đoạn, khiến khối lượng vận chuyển giảm khoảng 6.000 tấn hàng/ngày. Việc phải chuyển tải bằng ô tô cũng làm phát sinh thêm nhiều chi phí.

Theo ước tính, đến 8h ngày 9/3, tổng thiệt hại trong hoạt động vận tải đã vượt 40 tỷ đồng và có thể lên tới khoảng 140 tỷ đồng vào ngày 20/3 nếu việc khắc phục kéo dài. Ngay cả khi thông tàu tạm thời, các đoàn tàu qua cầu vẫn phải giảm tốc xuống 5 km/h trong khoảng 60 ngày, khiến mỗi đoàn tàu chậm thêm khoảng 12 phút.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết sau 10 năm, cầu Ghềnh tiếp tục xảy ra sự cố sà lan va chạm làm gián đoạn tuyến đường sắt Bắc - Nam. Tỉnh Đồng Nai thống nhất lựa chọn phương án khắc phục nhanh nhất để sớm khôi phục chạy tàu, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc nhằm đảm bảo tính răn đe.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đánh giá sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh là vụ việc nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và làm gián đoạn hoạt động vận tải trên tuyến Bắc - Nam.

Theo Thứ trưởng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do người điều khiển phương tiện thủy vi phạm quy định khi lưu thông trên sông. Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất lựa chọn phương án gia cố tạm thời nhịp cầu để sớm thông tàu với tốc độ hạn chế.

Thứ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông khu vực, làm việc với chủ phương tiện gây tai nạn để xác định trách nhiệm và mức bồi thường thiệt hại.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan công an xem xét khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, bởi đây là lần thứ 2 cầu Ghềnh xảy ra sự cố va chạm phương tiện thủy.

Trong khi đó, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với thuyền trưởng và các bên liên quan.

Phương tiện gây tai nạn đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, đồng thời các cơ quan chức năng đang tiến hành xác định thiệt hại, định giá tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ việc.