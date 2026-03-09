Honda cam kết thúc đẩy di chuyển xanh tại Việt Nam

"Tại Việt Nam, bên cạnh việc tăng cường năng lực cạnh tranh của các sản phẩm cốt lõi, chúng tôi sẽ từng bước giới thiệu những công nghệ tiên tiến và các giải pháp điện hóa phù hợp với điều kiện thị trường, qua đó đóng góp vào sự phát triển lâu dài của di chuyển bền vững", ông Minoru Kato, CEO Honda Motor, cho biết.

Phát biểu được đưa ra tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Honda Việt Nam, diễn ra tại Phú Thọ, ngày 6/3.

Ông Minoru Kato, Giám đốc điều hành Công ty Honda Motor.

Theo ông Kato, Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhu cầu di chuyển ngày càng đa dạng.

"Honda sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực di chuyển và tạo ra những giá trị góp phần làm phong phú hơn cuộc sống hằng ngày của người dân Việt Nam", CEO Honda Motor nhấn mạnh.

Năm 2026 đánh dấu 30 năm Honda Việt Nam (HVN) hoạt động tại thị trường Việt Nam. Trong ba thập kỷ qua, doanh nghiệp mở rộng hoạt động từ xe máy sang ô tô, đồng thời triển khai nhiều chương trình liên quan đến an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Ở lĩnh vực xe máy, mảng kinh doanh chính của Honda tại Việt Nam, doanh nghiệp cho biết đã cung cấp hơn 40 triệu xe cho khách hàng trên toàn quốc. Hiện HVN vận hành ba nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất 2,75 triệu xe mỗi năm, trong đó tỷ lệ nội địa hóa vượt 96%, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ.

Xe máy điện Honda ICON e.

Danh mục sản phẩm của Honda tại Việt Nam bao gồm nhiều phân khúc như xe số, xe tay ga, xe côn tay và xe máy điện. Một số công nghệ được ứng dụng trên các dòng xe gồm hệ thống phanh ABS, khóa thông minh Smart Key, động cơ eSP+ 4 van tiết kiệm nhiên liệu và nền tảng kết nối Honda RoadSync.

Trong xu hướng điện hóa, Honda Việt Nam đã giới thiệu các mẫu xe máy điện như Benly e:, ICON e:, CUV e: và UC3. Theo doanh nghiệp, các dòng xe máy Honda tại Việt Nam cũng hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ năm 2026.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Honda Việt Nam cũng hợp tác với MARVEL ra mắt Air Blade 125 phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ hai nhân vật Spider-Man và Venom với số lượng 4.000 xe trên toàn quốc.

Honda Air Blade 125 phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ nhân vật Spider-Man.

Ở mảng ô tô, Honda Việt Nam tham gia thị trường từ năm 2006. Hiện nhà máy ô tô của hãng tại Việt Nam có công suất 35.000 xe mỗi năm, sản xuất các mẫu xe như CR-V và City. Các dòng xe này được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái và an toàn như Honda SENSING và nền tảng kết nối Honda CONNECT.

Theo chiến lược điện hóa, Honda Việt Nam đã đưa ra thị trường các mẫu xe hybrid gồm CR-V e:HEV, Civic e:HEV và HR-V e:HEV. Trong đó, CR-V e:HEV trở thành mẫu xe hybrid đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam từ năm 2026.

Honda cam kết nâng cao chất lượng đồng thời hưởng ứng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, cho biết kể từ khi thành lập năm 1996, doanh nghiệp đã đầu tư dài hạn tại Việt Nam và hiện có hơn 10.000 nhân sự. Honda Việt Nam đồng thời mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc và gia tăng xuất khẩu sang nhiều thị trường.

“Hướng tới tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả môi trường của các công nghệ hiện có, đồng thời thúc đẩy quá trình điện hóa thông qua xe máy điện và công nghệ hybrid”, bà Arai cho biết.

CR-V e:HEV, mẫu xe hybrid đầu tiên của Honda lắp ráp tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Honda Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình xã hội. Doanh nghiệp cho biết đang vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy ở Phú Thọ và Ninh Bình với tổng công suất 8 MWp, đồng thời áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và phối hợp với nhà cung cấp nhằm giảm phát thải CO2 trong chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực an toàn giao thông, mỗi năm Honda Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo cho hơn 27 triệu người ở nhiều độ tuổi.

Từ năm 2018, doanh nghiệp triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo an toàn giao thông cho học sinh lớp Một trên toàn quốc. Theo HVN, hơn 12 triệu mũ bảo hiểm đã được trao tặng, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 37% trước năm 2018 lên 85% vào năm 2025.

Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), trao lẵng hoa chúc mừng cho lãnh đạo Honda Việt Nam.

Tại sự kiện, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá cao những đóng góp của Honda Việt Nam đối với sự phát triển công nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt trong việc mở rộng nội địa hóa linh kiện và thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện.

Trong khi đó, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho rằng hành trình 30 năm của Honda Việt Nam gắn liền với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô, xe máy trong nước. Ông kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục mở rộng chuỗi cung ứng nội địa, tăng tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy các công nghệ sản xuất xanh trong thời gian tới.