Honda và hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam

Năm 2026, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đánh dấu 30 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Trong ba thập kỷ qua, doanh nghiệp mở rộng hoạt động từ xe máy sang ô tô, đồng thời triển khai nhiều chương trình về an toàn giao thông và phát triển bền vững.

Xe máy điện Honda CUV e.

Ở lĩnh vực xe máy, mảng kinh doanh chính của Honda tại Việt Nam, doanh nghiệp cho biết đã cung cấp hơn 40 triệu xe cho khách hàng trên toàn quốc.

Hiện HVN vận hành ba nhà máy sản xuất xe máy với tổng công suất 2,75 triệu xe mỗi năm. Tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm xe máy Honda tại Việt Nam hiện vượt 96%.

Danh mục sản phẩm của hãng bao gồm nhiều phân khúc như xe số, xe tay ga, xe côn tay và gần đây là xe máy điện.

Một số công nghệ được ứng dụng trên các dòng xe gồm hệ thống phanh ABS, khóa thông minh Smart Key, động cơ eSP+ 4 van tiết kiệm nhiên liệu và nền tảng kết nối Honda RoadSync.

Xe máy điện Honda ICON e.

Trong xu hướng điện hóa, Honda Việt Nam đã giới thiệu một số mẫu xe máy điện như Benly e:, ICON e:, CUV e: và UC3. Theo doanh nghiệp, các dòng xe máy Honda tại Việt Nam cũng hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ năm 2026.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Honda Việt Nam hợp tác với MARVEL ra mắt Air Blade 125 phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ hai nhân vật Spider-Man và Venom. Phiên bản này được sản xuất với số lượng 4.000 xe trên toàn quốc.

CR-V e:HEV, mẫu xe hybrid đầu tiên của Honda lắp ráp tại Việt Nam.

Ở mảng ô tô, Honda Việt Nam chính thức tham gia thị trường từ năm 2006. Nhà máy ô tô Honda tại Việt Nam có công suất 35.000 xe mỗi năm, sản xuất các mẫu xe như CR-V và City. Các dòng xe này được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái và an toàn như Honda SENSING và nền tảng kết nối Honda CONNECT.

Trong chiến lược điện hóa, Honda Việt Nam đã đưa ra thị trường các mẫu xe Hybrid gồm CR-V e:HEV, Civic e:HEV và HR-V e:HEV. Trong đó, CR-V e:HEV trở thành mẫu xe hybrid đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam từ năm 2026.

Bên cạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, Honda Việt Nam triển khai nhiều chương trình liên quan đến môi trường và an toàn giao thông.

Doanh nghiệp cho biết đang vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà máy ở Phú Thọ và Ninh Bình với tổng công suất 8 MWp, đồng thời áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và phối hợp với nhà cung cấp nhằm giảm phát thải CO₂ trong chuỗi cung ứng.

Honda Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông triển khai chuỗi chương trình đào tạo mẫu kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho hơn 8.700 học sinh THPT.

Trong lĩnh vực an toàn giao thông, mỗi năm Honda Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo cho hơn 27 triệu người ở nhiều độ tuổi.

Từ năm 2018, doanh nghiệp triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo an toàn giao thông cho học sinh lớp Một trên toàn quốc. Theo HVN, hơn 12 triệu mũ bảo hiểm đã được trao tặng, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 37% trước năm 2018 lên 85% vào năm 2025.

Năm 2025, Honda Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông triển khai chương trình đào tạo lái xe gắn máy thí điểm cho hơn 8.700 học sinh THPT và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông. Từ mô hình này, chương trình được mở rộng hướng tới đào tạo cho hơn 3,1 triệu học sinh THPT trên toàn quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, doanh nghiệp cũng trao tặng 408 xe máy điện Honda ICON e: cho các trường THPT nhằm phục vụ công tác đào tạo lái xe an toàn.